ABD’de Maske Tartışması: Validen Belediye Başkanına Dava

Amerika’nın güney eyaletlerinden Georgia’da vali ile eyaletin en büyük kentinin belediye başkanı arasında “zorunlu maske” tartışması yaşanıyor. Georgia Valisi Brian Kemp, Atlanta Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi aleyhine, salgın kapsamında alınan tedbirlerle ilgili yetkilerini engellemek amacıyla dava açıyor. Bu uygulamalar arasında kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu gibi tedbirler yer alıyor.
Vali Brian Kemp ve Georgia Başsavcısı Chris Carr’ın eyalet mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms’ın, Vali tarafından verilen yürütme kararlarına uymayarak yetkisini aştığı belirtiliyor.
Georgia Valisi, Çarşamba günü, Atlanta’nın da aralarında bulunduğu en az 14 bölgede yerel hükümet binalarında maske zorunluluğu getirilmesini yasaklamıştı.
Aralarında Atlanta Belediye Başkanı Bottoms’ın da bulunduğu birçok yerel idareci, kendi sorumluluk alanlarında olduğu gerekçesiyle zorunlu maske uygulamasını sürdürerek Vali Kemp’in getirdiği yasağa karşı çıktı.
Atlanta Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başkan Bottoms ve ailesinin de aralarında bulunduğu 106 bin kişinin enfekte olduğu, 3.014 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak zorunlu maske uygulamasının devam edeceği belirtildi.
Atlanta Belediye Başkanı Bottoms, geçen haftadan itibaren insanlara evlerinde kalma, restoranlara da sadece paket servisi uygulamasına geri dönme çağrısında bulunmuştu.
Georgia Valisi Brian Kemp, Corona virüsüyle mücadelede maske kullanımını güçlü biçimde desteklediğini söyledi. Vali, eyalet genelinde ay boyunca yaptığı ziyaretlerde maske takmayı teşvik etti, ancak kentlerde ve ilçelerde hayat geçirilen Corona uygulamalarının eyalet genelinden daha kısıtlayıcı olamayacağını söyledi.
Amerika genelinde sağlık yetkilileri maske kullanılması çağrısında bulunsa da Trump yönetimi tarafından getirilen ve ülke çapında maske takılmasını zorunlu kılan bir uygulama bulunmuyor. ABD’de 26 eyalet ve başkent Washington’da maske takmak zorunlu.