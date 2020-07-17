ABD’de Maske Tartışması: Validen Belediye Başkanına Dava

Amerika’nın güney eyaletlerinden Georgia’da vali ile eyaletin en büyük kentinin belediye başkanı arasında “zorunlu maske” tartışması yaşanıyor. Georgia Valisi Brian Kemp, Atlanta Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi aleyhine, salgın kapsamında alınan tedbirlerle ilgili yetkilerini engellemek amacıyla dava açıyor. Bu uygulamalar arasında kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu gibi tedbirler yer alıyor.

Vali Brian Kemp ve Georgia Başsavcısı Chris Carr’ın eyalet mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms’ın, Vali tarafından verilen yürütme kararlarına uymayarak yetkisini aştığı belirtiliyor.

Georgia Valisi, Çarşamba günü, Atlanta’nın da aralarında bulunduğu en az 14 bölgede yerel hükümet binalarında maske zorunluluğu getirilmesini yasaklamıştı.

Aralarında Atlanta Belediye Başkanı Bottoms’ın da bulunduğu birçok yerel idareci, kendi sorumluluk alanlarında olduğu gerekçesiyle zorunlu maske uygulamasını sürdürerek Vali Kemp’in getirdiği yasağa karşı çıktı.