HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Maske Tartışması: Validen Belediye Başkanına Dava

ABD’de Maske Tartışması: Validen Belediye Başkanına Dava

17.07.2020 18:42 | Son Güncelleme

Georgia Valisi Brian Kemp, Atlanta Belediye Başkanı aleyhine, salgın kapsamında alınan tedbirlerle ilgili yetkilerini engellemek amacıyla dava açıyor

ABD’de Maske Tartışması: Validen Belediye Başkanına Dava

Amerika’nın güney eyaletlerinden Georgia’da vali ile eyaletin en büyük kentinin belediye başkanı arasında “zorunlu maske” tartışması yaşanıyor. Georgia Valisi Brian Kemp, Atlanta Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi aleyhine, salgın kapsamında alınan tedbirlerle ilgili yetkilerini engellemek amacıyla dava açıyor. Bu uygulamalar arasında kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu gibi tedbirler yer alıyor.

Vali Brian Kemp ve Georgia Başsavcısı Chris Carr’ın eyalet mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms’ın, Vali tarafından verilen yürütme kararlarına uymayarak yetkisini aştığı belirtiliyor.

Georgia Valisi, Çarşamba günü, Atlanta’nın da aralarında bulunduğu en az 14 bölgede yerel hükümet binalarında maske zorunluluğu getirilmesini yasaklamıştı.

Aralarında Atlanta Belediye Başkanı Bottoms’ın da bulunduğu birçok yerel idareci, kendi sorumluluk alanlarında olduğu gerekçesiyle zorunlu maske uygulamasını sürdürerek Vali Kemp’in getirdiği yasağa karşı çıktı.

Atlanta Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başkan Bottoms ve ailesinin de aralarında bulunduğu 106 bin kişinin enfekte olduğu, 3.014 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak zorunlu maske uygulamasının devam edeceği belirtildi.

Atlanta Belediye Başkanı Bottoms, geçen haftadan itibaren insanlara evlerinde kalma, restoranlara da sadece paket servisi uygulamasına geri dönme çağrısında bulunmuştu.

Georgia Valisi Brian Kemp, Corona virüsüyle mücadelede maske kullanımını güçlü biçimde desteklediğini söyledi. Vali, eyalet genelinde ay boyunca yaptığı ziyaretlerde maske takmayı teşvik etti, ancak kentlerde ve ilçelerde hayat geçirilen Corona uygulamalarının eyalet genelinden daha kısıtlayıcı olamayacağını söyledi.

Amerika genelinde sağlık yetkilileri maske kullanılması çağrısında bulunsa da Trump yönetimi tarafından getirilen ve ülke çapında maske takılmasını zorunlu kılan bir uygulama bulunmuyor. ABD’de 26 eyalet ve başkent Washington’da maske takmak zorunlu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ülkede dehşet veren olay! 10-13 yaşlarındaki çocuklar, 5 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiÜlkede dehşet veren olay! 10-13 yaşlarındaki çocuklar, 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti
Tatile gidenler dikkat! Bu bölgelerde koronavirüs olabilir! Korunmak için...Tatile gidenler dikkat! Bu bölgelerde koronavirüs olabilir! Korunmak için...

En Çok Okunan Haberler

Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra...

Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra...

Üstsüz güneşlenirken yakalandı

Üstsüz güneşlenirken yakalandı

Ünlü basketçiyle aşk mı yaşıyor? Bu sefer tanga bikini altıyla yakalandı

Ünlü basketçiyle aşk mı yaşıyor? Bu sefer tanga bikini altıyla yakalandı

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 670'e yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 670'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Çin'den ABD'nin suçlamalarına tepki

Çin'den ABD'nin suçlamalarına tepki

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme!

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme!

Salgının merkezi olan ABD'de yeni rekor! Kötü haber

Salgının merkezinde yeni rekor! Kötü haber

Ülkede dehşet veren olay! 10-13 yaşlarındaki çocuklar, 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

Ülkede dehşet veren olay! 10-13 yaşlarındaki çocuklar, 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

Aksiyon sahnelerini aratmadı! Yok böyle kovalamaca

Aksiyon sahnelerini aratmadı! Yok böyle kovalamaca

Hollanda, Türklerin de aralarında bulunduğu AB dışındaki sevgililere kapıyı açıyor

Hollanda, AB dışındaki sevgililere kapıyı açıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.