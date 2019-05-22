ABD’de metroda bir gence ölesiye dayak

ABD’de bir grup, metrodaki bir genci ölesiye dövdü.

ABD’de polis bir grup gencin ölesiye dayak attığı genci ve saldırganları arıyor. New York Şehri Polis Teşkilatı’nın (NYPD) paylaştığı görüntülerde bir grup, metrodaki genci ölesiye darp ediyor. Polis, görüntüleri "Bu çirkin saldırının sorumlularını tespit etmek için yardımınız gerekiyor" sözleriyle paylaştı. Ölesiye dayak yiyen talihsiz gence kimse yardım etmezken genç bir süre sonra yumruk, tekme ve tokatların etkisiyle kendinden geçiyor.

