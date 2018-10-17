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ABD'de Michael kasırgasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 01:00 | Son Güncelleme

ABD'de Michael kasırgasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

ABD'nin güneydoğu eyaletlerini vuran Michael kasırgasında yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya çıktı.

Florida başta olmak üzere arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kasırganın etkili olduğu 4 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Yetkiler, Florida'da 16 kişinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi. Geçen haftadan bu yana kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıkmış oldu.

Kasırga dolayısıyla bölgeden tahliye edilen binlerce kişi ise evlerine dönmek için arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

California merkezli veri analiz firması CoreLogic, Michael kasırgasının yol açtığı zararın 4,5 milyar doları bulabileceğini açıklamıştı.

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en etkili kasırga olduğu ifade ediliyor. Kasırganın ilk görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kasırga Michael

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