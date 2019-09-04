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ABD'de Michigan eyaleti "elektronik sigara" satışlarını yasakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

Michigan, ABD'de elektronik sigara kullanan kişilerde ortaya çıkan gizemli akciğer hastalığının ardından, buhar teneffüs cihazlarının satışına yasak getiren ilk eyalet oldu

ABD'de Michigan eyaleti, "elektronik sigara" adı verilen buhar teneffüs cihazlarını geçici olarak yasaklanmasına karar verdi.

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, Vali Gretchen Whitmer, ülke genelinde elektronik sigara kullananlarda rastlanan ve sebebi anlaşılamayan akciğer hastalığını gerekçe göstererek, eyalette elektronik sigara satışlarının 6 ay boyunca yasaklandığını açıkladı.

Yasak kapsamında elektronik sigara cihazlarının internetten ve perakende satışları durdurulacak.

Eyalet Sağlık Bakanlığının, elektronik sigarayı gençlerin sağlığı üzerindeki en büyük tehdit olarak değerlendirdiğine dikkati çeken Vali Whitmer, yasakla ilgili açıklamasında, "Birinci önceliğimiz çocuklarımızın ve tüm Michigan halkının sağlığını korumaktır." dedi.

Whitmer, elektronik sigara şirketlerinin, çıkardıkları şekerli, meyveli ve aromalı tütün ürünleriyle genç insanları nikotin bağımlısı haline getirdiklerini savundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinden (CDC), 28 Haziran ila 20 Ağustos arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirilmişti.

Nefes almada zorluk ve göğüs ağrıları gibi semptomlarla ortaya çıkan hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlere de yol açtığı belirtilmişti.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedilmişti.

24 Ağustos'ta Illinois eyaletinde bir kişi söz konusu akciğer rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitirmişti.

ABD Sağlık Bakanlığı, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımının yüzde 78 arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını kaydetmişti.

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ABD elektronik sigara Michigan yasak

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