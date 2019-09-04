ABD'de Michigan eyaleti, "elektronik sigara" adı verilen buhar teneffüs cihazlarını geçici olarak yasaklanmasına karar verdi.

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, Vali Gretchen Whitmer, ülke genelinde elektronik sigara kullananlarda rastlanan ve sebebi anlaşılamayan akciğer hastalığını gerekçe göstererek, eyalette elektronik sigara satışlarının 6 ay boyunca yasaklandığını açıkladı.

Yasak kapsamında elektronik sigara cihazlarının internetten ve perakende satışları durdurulacak.

Eyalet Sağlık Bakanlığının, elektronik sigarayı gençlerin sağlığı üzerindeki en büyük tehdit olarak değerlendirdiğine dikkati çeken Vali Whitmer, yasakla ilgili açıklamasında, "Birinci önceliğimiz çocuklarımızın ve tüm Michigan halkının sağlığını korumaktır." dedi.

Whitmer, elektronik sigara şirketlerinin, çıkardıkları şekerli, meyveli ve aromalı tütün ürünleriyle genç insanları nikotin bağımlısı haline getirdiklerini savundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinden (CDC), 28 Haziran ila 20 Ağustos arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirilmişti.