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ABD’de Milyonerler Nerede Yaşıyor?

02.09.2018 02:12 | Son Güncelleme

Amerika nüfusunun yaklaşık yüzde 6’sı milyoner ve bu kişilerin yaşadıkları yerler sizi şaşırtabilir. Amerika’da 7,2 milyon aile milyoner. Yani evleri, emeklilik fonları ve iş ortaklıkları hariç kenarda en az 1 milyon dolarları var

ABD’de Milyonerler Nerede Yaşıyor?

Amerika nüfusunun yaklaşık yüzde 6’sı milyoner ve bu kişilerin yaşadıkları yerler sizi şaşırtabilir.

Amerika’da 7,2 milyon aile milyoner. Yani evleri, emeklilik fonları ve iş ortaklıkları hariç kenarda en az 1 milyon dolarları var.

Kiplinger finans dergisi ve Phoenix Uluslararası Pazarlama şirketi ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmada en az 50 bin nüfuslu 933 kentsel yerleşim yeri mercek altına alındı.

Araştırmaya göre ABD’de en çok milyonerin yaşadığı yerler Connecticut eyaletinin Stamford, Norwalk, Bridgeport bölgeleri. Eyalette yaşayan 31 bin 506 kişi, yani bölge nüfusunun yüzde 9’u milyoner.

Bölgeyi bu kadar zengin kılan, hem New York’a yakınlığı hem de birçok büyük şirkete ev sahipliği yapması.

California’nın Silikon Vadisi, ülkede en zenginlerin yaşadığı ikinci bölge. Vadi, Google, Apple ve Facebook gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

ABD’nin başkenti Washington ve çevresinde yaşayan 206 bin 361 kişi de yine milyoner listesinde bölgeyi üçüncü sıraya yerleştiriyor.

Yaşamın en pahalı olduğu kentlerden biri olan San Francisco da, en çok milyoneri barındıran şehirler arasında ilk beşe giriyor. Tüm hanelerin yıllık ortalama gelirinin 100 bin dolar civarı olduğu şehirde yaklaşık 1,8 milyon hane, milyoner kategorisinde.

Massachusetts eyaleti de milyonerlerin popüler bölgelerinden.

Dahası ABD’de en zenginlerin yaşadığı ilk 10 eyalet ya doğu, ya da batı kıyılarında yer alıyor.

Ülkenin orta bölgesinde yer alan eyaletler ilk 10’a giremedi.

Teksas’ın Dallas ve Illinois’in Chicago şehirleri de milyoneri çok olmasına rağmen, eyaletlerin büyük yüzölçümünün, zenginlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere ev sahipliği yapmadığından listeye giremedi.

Ortabatı eyaletlerinin, milyonerler listesine girmesine ise daha zaman var.

Zira listede başı çeken eyaletlerin, teknoloji ya da finans gibi sektörlerin yuvası olması dikkat çekiyor.

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