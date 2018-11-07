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ABD'de Minnesota eyaletinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak Temsilciler Meclisine giren ikinci Müslüman kadın oldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 05:44 | Son Güncelleme

ABD'de Minnesota eyaletinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak Temsilciler Meclisine giren ikinci Müslüman kadın oldu.


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