ABD'de Miraç Kandili idrak edildi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Miraç Kandili çok sayıda Müslümanın katılımıyla idrak edildi.

Açılışı 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki programa, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan Türkler ve farklı etnik kökenden çok sayıda Müslüman katıldı.

Programda, Miraç Kandili'nin önemi Türkçe ve İngilizce anlatıldı, ilahiler okundu.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda dua edildi.

