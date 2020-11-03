ABD'de Müslüman Seçmenlerde Rekor Katılım Beklentisi

Amerika'da Müslümanlar nüfusun sadece yüzde 1'ini oluşturuyor. Ancak bu grup içinde bu yıl oy kullananların sayısında rekor düzeyde artış bekleniyor.

Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü'nün anketine göre 2020 seçimlerinde, oy kullanma hakkı olan Müslüman seçmenlerin yüzde 78'i kayıt yaptırdı. Bu oran 2016 seçimlerinde yüzde 60 olarak kaydedilmişti.

Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü Proje Müdürü Erum Ekramullah, "Özellikle Michigan ve Florida gibi kilit eyaletlerde Müslüman seçmenlerin oy kullanmasını sağlamak için büyük bir çaba sarfedildiğini" söyledi.

Amerika genelinde camiler seçmen farkındalığını arttırmada toplum merkezleri olarak kullanıldı.

Virginia eyaletindeki Adams Merkezi ülkedeki en büyük İslami merkezlerden biri. Burada toplum gönüllüleri Washington ve çevresindeki Müslüman seçmenleri harekete geçirdi. ADAMS Sivil Katılım Grubu da burada kuruldu.

ADAMS Sivil Katılım Grubu’ndan Syed Ashraf, "Son ana kadar, yani seçim gününe kadar Müslüman seçmenlere erken oy kullanma çağrısı yaptık. Amerikan demokrasisi içinde seslerini duyurabileceklerini farketmelerini sağlamaya çalıştık" diyor.