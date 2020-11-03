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ABD'de Müslüman Seçmenlerde Rekor Katılım Beklentisi

03.11.2020 21:36 | Son Güncelleme

ABD'de Müslümanlar nüfusun sadece yüzde 1'ini oluşturuyor. Ancak bu grup içinde bu yıl oy kullananların sayısında rekor düzeyde artış bekleniyor

ABD'de Müslüman Seçmenlerde Rekor Katılım Beklentisi

Amerika'da Müslümanlar nüfusun sadece yüzde 1'ini oluşturuyor. Ancak bu grup içinde bu yıl oy kullananların sayısında rekor düzeyde artış bekleniyor.

Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü'nün anketine göre 2020 seçimlerinde, oy kullanma hakkı olan Müslüman seçmenlerin yüzde 78'i kayıt yaptırdı. Bu oran 2016 seçimlerinde yüzde 60 olarak kaydedilmişti.

Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü Proje Müdürü Erum Ekramullah, "Özellikle Michigan ve Florida gibi kilit eyaletlerde Müslüman seçmenlerin oy kullanmasını sağlamak için büyük bir çaba sarfedildiğini" söyledi.

Amerika genelinde camiler seçmen farkındalığını arttırmada toplum merkezleri olarak kullanıldı.

Virginia eyaletindeki Adams Merkezi ülkedeki en büyük İslami merkezlerden biri. Burada toplum gönüllüleri Washington ve çevresindeki Müslüman seçmenleri harekete geçirdi. ADAMS Sivil Katılım Grubu da burada kuruldu.

ADAMS Sivil Katılım Grubu’ndan Syed Ashraf, "Son ana kadar, yani seçim gününe kadar Müslüman seçmenlere erken oy kullanma çağrısı yaptık. Amerikan demokrasisi içinde seslerini duyurabileceklerini farketmelerini sağlamaya çalıştık" diyor.

Ashraf, amaçlarının herhangi bir adayı desteklemeden, seçmenlere oylarının önemli olduğunu hatırlatmak olduğunu kaydediyor.

İslami merkezlerin yanı sıra, Amerika genelinde herhangi bir partiyle bağı olmayan birçok diğer kurum da Müslümanlar'a oylarının siyasi arenadaki önemini göstermeyi hedefliyor.

Müslüman Amerikan Enstitüsü Direktörü Shahid Rehman, "Müslümanlar'ın sesleri ve oyları önemli. Florida, Pennsylvania ve Michigan gibi eyaletlerde Müslüman Amerikalılar'ın tercihlerinin sonuçları doğrudan etkileme potansiyeli var. Bu nedenle bu ülkenin vatandaşları olarak onların da görevlerini yerine getirip bu etkiyi yaratmalarını istedik. Çocuklarımızın eğitimi gelecekte nasıl finanse edilecek, sağlık ve yargı sistemimiz ve hatta dış politikamız ne yönde ilerleyecek, tüm bunlar toplumumuz için önemli konular" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarındaki uzmanlar, ülke genelinde üç milyondan fazla Müslüman Amerikalı'nın seçim gününden önce oylarını kullandığını tahmin ediyor.

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