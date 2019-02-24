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ABD'de Müslümanlara özel terapi merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

ABD'de Müslümanlara psikolojik destek vermek amacıyla kurulan Khalil Center, İslami değerler ile bilimsel gerçekleri bir araya getirerek alanında bir ilki gerçekleştiriyor - Khalil Center'ın kurucularından Halil Demir: - "ABD'deki Müslüman ailelerin özellikle de gençlerin birçok sorunu var. Bu sorunların getirmiş olduğu, ciddi ve sarması zor yaralar var. Khalil Center bu açıdan önemli" - Terapist Menahal Begawala: - "Ekibimizde din alimleri de var. Onlar insanlara dinle ilgili yaşadıkları psikolojik sorunlarda yardımcı oluyor. Khalil Center, İslami bilgi ile profesyonel klinik psikolojiyi bir araya getiriyor. Bu şekilde çalışan başka bir kurum yok"

DİLDAR BAYKAN/ İSLAM DOĞRU - ABD'de Müslümanların yaşadığı psikolojik sorunlara yardımcı olmak amacıyla kurulan Khalil Center, İslami değerler ile bilimsel gerçekleri harmanlayarak Müslümanlara özel terapi imkanı sunuyor.

Amerika'nın önde gelen Müslüman yardım kuruluşlarından Zekat Vakfı'nın (ZF) projesi olarak kurulan Khalil Center, ülkede Müslümanların karşılaştığı bireysel, ailevi ve toplumsal psikolojik sorunları, din ve kültürel değerlerle modern psikoloji bilimini birleştirerek çözmeyi amaçlıyor.

Projenin mimarlarından ZF Başkanı Halil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, psikolojik rahatsızlıkların dünyada büyük sorun olduğuna işaret ederek, "ABD'deki Müslüman ailelerin özellikle de gençlerin birçok sorunu var. Bu sorunların getirmiş olduğu, ciddi ve sarması zor yaralar var. Khalil Center'ın verdiği hizmet bu açıdan önemli." ifadesini kullandı.

- "Özellikle Müslüman kadınlar zorluk yaşıyor"

ABD'deki Müslümanların, normal psikolog ya da terapistlere gittiğinde ön yargıyla karşılaşabildiğine ve dini değer ile kültürel durumlarının göz ardı edildiğine işaret eden Demir, "Özellikle buraya göç etmiş veya burada doğmuş Müslüman kadınlar psikolojik destek ihtiyacı konusunda zorluk yaşıyor. Kendi sorunlarımızı, kendimizin çözmesine inandığımız için Khalil Center doğdu." değerlendirmesinde bulundu.

Khalil Center'ın şu anda Chicago'da 2, New York, Los Angeles ve Kanada'nın Toronto şehrinde birer tane olmak üzere toplamda 5 şubesi olduğuna işaret eden Demir, duyulan ihtiyaçtan dolayı şubelerini çoğaltmak istediklerini kaydetti.

- Khalil Center bir ilki gerçekleştiriyor

Yeni açılan New York Khalil Center'da terapist olarak çalışan Menahal Begawala ve Venus Mahmudi de merkezdeki çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Hindistan kökenli olan ve ABD'de doğup büyüyen Begawala, Khalil Center'ın İslami değerlerle, insan psikolojini harmanladığını kaydederek, ABD'de kişisel olarak böyle hizmetler sunanlar olduğunu, ancak kurumsal olarak Khalil Center'ın bir ilk olduğunu vurguladı.

Begawala, "Sağlık ekibimizde din alimleri de var. Onlar insanlara dinle ilgili yaşadıkları psikolojik sorunlarda yardımcı oluyor. Khalil Center, İslami bilgi ile profesyonel klinik psikolojiyi bir araya getiriyor. Bu şekilde çalışan başka bir kurum yok." diye konuştu.

Psikolojik sorun yaşayan Müslümanların Khalil Center'ı seçmesinin bir nedenin de kendilerini burada daha rahat hissetmeleri olduğunu kaydeden Begawala, "Biz, hastaların kültürel ve dini arka planlarını anlıyoruz. Bize ayrıca dinlerini ve kültürlerini açıklamak zorunda kalmıyorlar bu nedenle de kendilerini daha güvende ve rahat hissediyorlar." dedi.

Begawala, Khalil Center'da sadece bireylere mahsus psikolojik terapiler yapılmadığını aynı zamanda, Müslüman topluma yönelik bu alanda konferanslar ve çalıştaylar da düzenlendiğini belirtti.

Afganistan kökenli Mahmudi ise kendilerine gelen hastalarda en çok karşılaştıkları sorunların, aileler ve çocukları arasındaki anlaşmazlıklar olduğuna işaret ederek, "Genellikle bize depresyon ve anksiyete sorunuyla geliyorlar. Amerikalı Müslümanların çoğu göçmen, geldikleri ülkenin kültürünü taşıyor. Ama bunların çocukları bu ülkenin kültüründe doğup büyüyor. O nedenle aileler ve çocukları arasında kültürel çatışma oluyor, birbirini anlayamıyor. Biz burada hem çocuklar hem de ailelerle görüşerek onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mahmudi, kendilerine gelen vakalarda depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açan nedenlerden birisinin de Müslümanların ABD toplumunda maruz kaldığı ayrımcılık olduğunu sözlerine ekledi.

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ABD Khaill Center Müslüman Zekat Vakfı

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