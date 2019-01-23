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ABD'de Müslümanlara saldırı hazırlığına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 20:07 | Son Güncelleme

Amerika'nın Müslümanları adlı sivil toplum kuruluşu: - "(Islamberg kasabasına saldırı hazırlığı suçlamasıyla 4 zanlının tutuklanması) Adaletin yerini bulması ve topluluğumuza yönelik benzeri terör saldırılarının engellenmesi için, tutuklanan kişilere ve bunların ilişkili olduğu şahıslara gerekli hukuki muamelenin yapılması çağrısında bulunuyoruz"

Amerika'nın Müslümanları adlı sivil toplum kuruluşundan, New York'ta Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı Islamberg kasabasına bombalı saldırı hazırlığındaki 4 zanlının tutuklanmasına ilişkin, "Adaletin yerini bulması ve topluluğumuza yönelik benzeri terör saldırılarının engellenmesi için, tutuklanan kişilere ve bunların ilişkili olduğu şahıslara gerekli hukuki muamelenin yapılması çağrısında bulunuyoruz." açıklaması yapıldı.

Amerika'nın Müslümanları adlı sivil toplum kuruluşundan, Islamberg kasabasına bombalı saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 4 kişinin tutuklanmasının ardından bir açıklama yapıldı.

Söz konusu saldırının plan aşamasında fark edilip geri püskürtülmesinden dolayı memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, federal, eyalet ve yerel yetkililerin saldırının önlenmesindeki çabalarına destek verildi.

Açıklamada, daha önceki yıllarda da kasabaya yönelik benzer saldırı girişimleri olduğuna işaret edilerek, "Milletimizin, İslamofobi, nefret ve dini hoşgörüsüzlüğe bulanmış olması trajikliğin ötesindedir." değerlendirmelerine yer verildi.

Tutuklanan 4 kişinin dava sürecinin yakından takip edileceği vurgulanan açıklamada, "Adaletin yerini bulması ve topluluğumuza yönelik benzeri terör saldırılarının engellenmesi için, tutuklanan kişilere ve bunların ilişkili olduğu şahıslara gerekli hukuki muamelenin yapılması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hafta sonu New York'un Rochester bölgesindeki Greece semtinde 4 zanlı, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Islamberg kasabasına saldırı hazırlığında yakalanmış ve şüphelilerin üzerinde çeşitli patlayıcı maddeler ve silahlar bulunmuştu.

Islamberg kasabası, New York'un merkezinden bu bölgeye göç eden Pakistanlı din adamı Mubarek Ali Gilani ve takipçileri tarafından Catskills bölgesi yakınlarında kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İslamberg müslümanlar

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