HABER

ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan gençlere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 00:08 | Son Güncelleme

New York eyaletinde Müslümanların yoğun olarak yaşadığı kasabaya bombalı saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle yargılanan 3 gençten sonuncusu 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD'nin New York eyaletinin kuzey bölgesindeki kırsal alanda Müslümanların yaşadığı İslamberg yerleşkesine bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 gençten sonuncusu da çıkarıldığı mahkemede hapis cezasına çarptırıldı.

Monroe Bölgesi Mahkemesinde salı günü hakim karşısına çıkan 20 yaşındaki Vincent Vetromile, 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Vetromile, Haziran ayındaki duruşmada hakkındaki "Terör eylemi tasarlama, silah ve patlayıcı alet bulundurma" suçlamalarını kabul etmişti.

Vetromile ile birlikte, yaklaşık 200 Müslüman’ın yaşadığı İslamberg yerleşkesine saldırma suçlamalarını kabul eden 20 yaşındaki Brian Colaneri ve 19 yaşındaki Andrew Crysel de haklarındaki suçlamaları kabul ederek geçen ay 4 ila 12 yıl arası hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ocak ayında 3 genç, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı İslamberg kasabasına el yapımı bombalarla saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanmış, polisin, evlerinde yaptığı aramalarda 3 el yapımı bomba ve 23 silah ele geçirilmişti.

İslamberg kasabası, New York'un merkezinden bu bölgeye göç eden Pakistanlı din adamı Mübarek Ali Gılani ve takipçileri tarafından Catskills bölgesi yakınlarında kurulu bulunuyor.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Elazığ'da feci kaza! Anneanne öldü, torunu ağır yaralandıElazığ'da feci kaza! Anneanne öldü, torunu ağır yaralandı
Yavru kedi için seferber oldularYavru kedi için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İslamberg

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da feci kaza! Anneanne öldü, torunu ağır yaralandı

Elazığ'da feci kaza! Anneanne öldü, torunu ağır yaralandı

Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı! Eşi gözaltına alındı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması

İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması

Kaza yapan araçtaki sır perdesi çözüldü!

Kaza yapan araçtaki sır perdesi çözüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.