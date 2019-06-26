WASHINGTON (AA) - Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nce (CAIR) ABD Kongresi önünde düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara vize yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme kararının 1. yılı protesto edildi.

ABD Kongresi önünde düzenlenen eyleme, başta CAIR yöneticileri ve Kongrenin ilk Müslüman kadın üyesi Ilhan Omar olmak üzere, çok sayıda vekil ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Kısa bir konuşma yapan CAIR İletişim Direktörü İbrahim Hooper, Yüksek Mahkemenin kısmen onayladığı Trump'ın Müslümanlara vize yasağının kabul edilemez olduğunu ve bu yasak kalkıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

- "Müslümanları hedef alan bir yasaktır"

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyesi Minnesota Vekili Ilhan Omar da bir konuşma yaptı.

Trump'ın İslamofobi'ye katkı yapan birçok adım attığını belirten Omar, "Seçimden önce Trump'ın vaatlerinden biri, Müslümanların ABD'ye girişinin tamamen yasaklanmasıydı. O yüzden biliyoruz ki bu Müslümanları hedef alan bir yasaktır. Bunun adını koyalım. Bu yasağın ülkemize verdiği zararı ciddiyetle düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.