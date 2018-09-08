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ABD'de müzeden 40 bin dolarlık böcek hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 21:21 | Son Güncelleme

ABD'de müzeden 40 bin dolarlık böcek hırsızlığı

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir müzeden böcek hırsızlığı yapıldı.

LiveScience'ın haberine göre, çeşitli türlerin sergilendiği müzeden yaklaşık 40 bin dolar tutarında 7 bin canlı böcek, örümcek, akrep ve kertenkele çalındı.

Hırsızlığı, müze çalışanlarının yaptığından şüphelenildiği ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Müze yetkilileri, aralarında orkide peygamber develeri, dev Afrika kırkayakları, leopar gekoları, altı gözlü kum örümcekleri ve çeşitli tarantula türlerinin yer aldığı böcek ve hayvanların, koleksiyonculara satılacağını tahmin ediyor.

Hırsızların, müze koleksiyonunun yüzde 80'ini çaldığı ve bunun tarihteki en büyük canlı böcek hırsızlığı olabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
böcek hırsızlığı müze

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