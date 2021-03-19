ABD’de Nefret Suçları Tartışması Körükleniyor

Georgia eyaletinin Atlanta kenti ve civarında üç masaj salonuna düzenlenen ve sekiz kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının faili 21 yaşındaki Robert Aaron Long, olaydan sadece birkaç saat sonra yakalandı ve işlediği suçları itiraf etti. Ancak Long'un bu cinayetleri işlemesine, altısı Asya kökenli toplam sekiz kişiyi öldürmesine yol açan sebep, netlik kazanmış değil. Cinayetlerin nefret suçu olup-olmadığı ve zanlının Georgia eyalet yasaları ve federal hükümetin öngördüğü en ağır cezayı alıp-almayacağı bilinmiyor. Atlanta polisi, ABD'de yaşayan Uzakdoğu kökenlilerin çeşitli saldırılara uğradığı son dönemde ırksal önyargıların Long'un işlediği cinayetlerin sebeplerinden biri olduğunu gözardı etmedi. Ancak polis, Long'un ırkçılık değil, "seks bağımlılığıyla" mücadele etmek için "içindeki cinsel istek dürtülerini" ortadan kaldırma güdüsüyle hareket ettiğini söylediği belirtti. Uzakdoğu kökenli Amerikalı hak savunucuları için Long'un öne sürdüğü bu gerekçe, bir yargıya varmak için aceleci davranıldığının işareti. Bu nedenle soruşturmayı yürüten güvenlik yetkililerinin olaya ilişkin tüm gerçekler ortaya çıkmadan Long'un açıklamasını doğru kabul ettiği inancı oldukça yaygın.

New York Asya-Amerika Baro Birliği'nden Chris Kwok, "Polisin bir zanlının sözüne inanıp 'bunun bir nefret suçu olmadığını söyledi, o zaman bu bir nefret suçu değildir' dediğine en son ne zaman tanık oldunuz?" ifadesini kullandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) nefret suçunu, "bir kişi ya da mülke karşı saldırganın tamamen ya da kısmen herhangi bir ırk, din, fiziksel engel, cinsel yönelim, etnik köken, cinsiyet ya da cinsel kimliği hedef alan önyargıları nedeniyle işlediği suç" olarak tanımlıyor. ABD'de kökleri 1960'lı yıllara dayanan nefret suçu karşıtı federal yasalara ek olarak üç eyalet, kendi nefret suçu yasalarını uyguluyor. ABD'nin güney eyaletlerinden Georgia, geçtiğimiz yıl, nefret suçu yasasının çıkarıldığı son eyalet olmuştu. Eyaletlerdeki nefret suçu yasalarının çoğu, işlenen bir suçun nefret güdümlü olması durumunda verilen cezanın arttırılmasını öngörüyor. Örneğin masaj salonları saldırısının düzenlendiği Georgia eyaletinde hafif derecedeki nefret suçları için ilave altı ila 12 ay, ağır nefret suçları içinse en az iki yıl daha ilave hapis cezası verilebiliyor.

Ancak işlenen bir suçun nefret suçu olduğunu kanıtlamak oldukça zor. Bu durum, nefret suçlarının çoğunun cezasız kalmasının nedenlerinden biri. California State Üniversitesi Nefret ve Aşırıcılık Çalışmaları Merkezi Başkanı Brian Levin, iddia makamının nefret suçu davalarını kazanabilmesi için sadece suç işlendiğini değil, aynı zamanda suçun "ayrımcılık nedeniyle" işlendiğini kanıtlaması gerektiğinin altını çiziyor. Levin, "Ayrımcılık, işlenen suçun tek nedeni olması gerekmiyor. Ancak mahkemeler genellikle ayrımcılığın işlenen suçun önemli etkenlerinden biri olduğunu görmek istiyor" diyor. Hukuk uzmanlarına göre iddia makamının işini zorlaştıran etkenlerden biri de bazen işlenen bir suçun ardında birden fazla sebebin olması. Georgia Asya Pasifik Baro Birliği Başkanı Angela Hsu, "Suç işleyenlerin ne düşündüklerini anlamaya çalışırsınız ancak insanlar bazen niyetlerini açıkça ifade etmezler ya da suç işlemelerinin ardında yatan neden, başka niyetlerinin arasına karışmış olabilir" dedi.

Georgia eyaletindeki silahlı saldırı, geçtiğimiz yıl patlak veren Corona pandemisinin körüklediği Uzakdoğu kökenlilere yönelik nefret suçlarının arttığı döneme denk geldi. Beyaz olan zanlı Robert Aaron Long, kurbanlarına karşı ırkçı düşmanlık hisleri beslemediğini söylese de yaptığı açıklama, hukuk uzmanlarına göre cinayetin bir nefret suçu olmadığı sonucuna varmak için yeterli değil. Zanlıların genellikle işledikleri suçları ve işledikleri suçlara sebebiyet veren şartları önemsiz göstermeye çalışarak hukuki sorumluluğu asgari seviyeye indirme çabası içine girdikleri, bilinen bir gerçek. James Byrd Jr. Nefrete Son Verme Merkezi'nden Arusha Gordon, "Polis ve iddia makamının zanlının cinayeti işlemedeki niyetine ilişkin tüm kanıtları değerlendirmesi önemli" diyor. Gordon, "Bazen zanlıların sosyal medya hesaplarında kanıtların izine rastlandığını biliyoruz. Online gruplardaki yazışmalar, zanlının internet ortamında ya da başka ortamlarda sarfettiği sözler ya da dövme gibi bazı unsurlar bunun bir parçası" şeklinde konuşuyor.