HABER

ABD'de Nefret Suçlarında Önemli Artış

11.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Amerika’da nefret suçları ve azınlık gruplara yönelik suçlarda son yıllarda önemli artış var. Derin kutuplaşmalar yaşanan Amerika’da nefret suçu sahtekarlığının etkileri kaygıyla izleniyor

ABD'de Nefret Suçlarında Önemli Artış

Amerika’da nefret suçları ve azınlık gruplara yönelik suçlarda son yıllarda önemli artış var. Amerikalı bir dizi oyuncusunun ırkçı saldırıya uğradığını iddia etmesi, ancak daha sonra yalan ihbarda bulunduğunun ortaya çıkması, gerçek kurbanların şüpheyle karşılanmasından ya da polise gidememelerine neden olmasından kaygı duyuluyor. Derin kutuplaşmalar yaşanan Amerika’da nefret suçu sahtekarlığının etkileri kaygıyla izleniyor.

Herkes hoşgörülü olamıyor. Bağırmak yasal bir eylem. Ancak önyargıların nefret suçuna dönüşmesi an meselesi. Bir suç, kişinin ırkı, dini, etnik kökeni, Lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans birey olması gibi cinsel yönelimiyle ilgiliyse buna nefret suçu deniliyor.

Eşcinsel hakları savunucusu bir grubun başkan yardımcılığını yapan vokalist John Becker, nefretin ne demek olduğunu biliyor.

Becker, ‘‘Bu LGBT üyelerinin her gün yaşadıkları bir korku,” diyor.

Şimdiyse Becker başka bir şeyden korkuyor.

Eşcinselliğini açıkça yaşayan siyah bir isim olan aktör Jussie Smollett bir nefret suçu uydurmakla suçlanıyor. Smollett geçtiğimiz günlerde saldırıya uğradığını öne sürmüştü: ‘‘İkinci bir kişi sırtımı tekmeliyordu. Sonra baktım ve boynuma bir ip geçirdiklerini gördüm.’’

Chicago polisi Smollett’in iki kişiyi bu iş için kiraladığını ve suçu tezgahladığını çünkü çalıştığı dizideki maaşından memnun olmadığını ve kariyerinde ilerlemek için bu oyunu oynadığını söylüyor.

Chicago Emniyet Müdürü Eddie Johnson, ‘‘Benim kaygım bundan sonra nefret suçlarına daha önce olmadığı şekilde şüpheyle yaklaşılması,’’ diyor.

FBI’ın istatistikleri 2017’de nefret suçlarının yüzde 17 arttığını ve bunun da günde 20 olay anlamına geldiğini gösteriyor.

California Eyalet Üniversitesi’nin araştırması, 7 bin 100 kayıtlı olayın 23’ünün sahte olduğunu gösteriyor.

California Üniversitesi'nden Kevin Grisham, ‘‘Yanlış ihbarların sayısı, en azından bizim bağımsız olarak doğrulayabildiklerimiz gerçek rakamların yanında son derece az kalıyor,’’ şeklinde konuşuyor.

Ancak Becker’a göre tek bir sahte ihbar bile çoğu zaman ortaya çıkmaya çekinen kurbanlar üzerinde şok etkisi yaratmaya yetiyor. Bu ihbarlar nefret suçlarının varolduğuna inanmayanların da ekmeğine yağ sürüyor.

John Becker, ‘‘Bizimle konuşun ve size tehdidin ne kadar gerçek olduğunu anlatalım,’’ diyor.

Grisham geçen yılın ilk rakamlarının nefret suçlarında yine artış gösterdiğini, sahte ihbarlardaysa düşüş olduğunu söylüyor.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Üniversite için yurtdışına giden Furkan vahşice öldürüldü!Üniversite için yurtdışına giden Furkan vahşice öldürüldü!
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Irak'ın Başkenti Bağdat'taİran Cumhurbaşkanı Ruhani Irak'ın Başkenti Bağdat'ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite için yurtdışına giden Furkan vahşice öldürüldü!

Üniversite için yurtdışına giden Furkan vahşice öldürüldü!

Düşen uçağın karakutusundan haber var!

Düşen uçağın karakutusundan haber var!

157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tek kurtulanı o oldu!

157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tek kurtulanı o oldu!

Ürdün'deki kilise yoğun ilgi görüyor

Ürdün'deki kilise yoğun ilgi görüyor

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Türkiye ve o ülke arasındaki fark 1 saat azalıyor

Türkiye ve o ülke arasındaki fark 1 saat azalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.