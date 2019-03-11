ABD'de Nefret Suçlarında Önemli Artış

Amerika’da nefret suçları ve azınlık gruplara yönelik suçlarda son yıllarda önemli artış var. Amerikalı bir dizi oyuncusunun ırkçı saldırıya uğradığını iddia etmesi, ancak daha sonra yalan ihbarda bulunduğunun ortaya çıkması, gerçek kurbanların şüpheyle karşılanmasından ya da polise gidememelerine neden olmasından kaygı duyuluyor. Derin kutuplaşmalar yaşanan Amerika’da nefret suçu sahtekarlığının etkileri kaygıyla izleniyor.

Herkes hoşgörülü olamıyor. Bağırmak yasal bir eylem. Ancak önyargıların nefret suçuna dönüşmesi an meselesi. Bir suç, kişinin ırkı, dini, etnik kökeni, Lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans birey olması gibi cinsel yönelimiyle ilgiliyse buna nefret suçu deniliyor.

Eşcinsel hakları savunucusu bir grubun başkan yardımcılığını yapan vokalist John Becker, nefretin ne demek olduğunu biliyor.

Becker, ‘‘Bu LGBT üyelerinin her gün yaşadıkları bir korku,” diyor.

Şimdiyse Becker başka bir şeyden korkuyor.

Eşcinselliğini açıkça yaşayan siyah bir isim olan aktör Jussie Smollett bir nefret suçu uydurmakla suçlanıyor. Smollett geçtiğimiz günlerde saldırıya uğradığını öne sürmüştü: ‘‘İkinci bir kişi sırtımı tekmeliyordu. Sonra baktım ve boynuma bir ip geçirdiklerini gördüm.’’