ABD'de Nefret Suçlarında Önemli Artış

Amerika’da nefret suçları ve azınlık gruplara yönelik suçlarda son yıllarda önemli artış var. Amerikalı bir dizi oyuncusunun ırkçı saldırıya uğradığını iddia etmesi, ancak daha sonra yalan ihbarda bulunduğunun ortaya çıkması, gerçek kurbanların şüpheyle karşılanmasından ya da polise gidememelerine neden olmasından kaygı duyuluyor. Derin kutuplaşmalar yaşanan Amerika’da nefret suçu sahtekarlığının etkileri kaygıyla izleniyor.
Herkes hoşgörülü olamıyor. Bağırmak yasal bir eylem. Ancak önyargıların nefret suçuna dönüşmesi an meselesi. Bir suç, kişinin ırkı, dini, etnik kökeni, Lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans birey olması gibi cinsel yönelimiyle ilgiliyse buna nefret suçu deniliyor.
Eşcinsel hakları savunucusu bir grubun başkan yardımcılığını yapan vokalist John Becker, nefretin ne demek olduğunu biliyor.
Becker, ‘‘Bu LGBT üyelerinin her gün yaşadıkları bir korku,” diyor.
Şimdiyse Becker başka bir şeyden korkuyor.
Eşcinselliğini açıkça yaşayan siyah bir isim olan aktör Jussie Smollett bir nefret suçu uydurmakla suçlanıyor. Smollett geçtiğimiz günlerde saldırıya uğradığını öne sürmüştü: ‘‘İkinci bir kişi sırtımı tekmeliyordu. Sonra baktım ve boynuma bir ip geçirdiklerini gördüm.’’
Chicago polisi Smollett’in iki kişiyi bu iş için kiraladığını ve suçu tezgahladığını çünkü çalıştığı dizideki maaşından memnun olmadığını ve kariyerinde ilerlemek için bu oyunu oynadığını söylüyor.
Chicago Emniyet Müdürü Eddie Johnson, ‘‘Benim kaygım bundan sonra nefret suçlarına daha önce olmadığı şekilde şüpheyle yaklaşılması,’’ diyor.
FBI’ın istatistikleri 2017’de nefret suçlarının yüzde 17 arttığını ve bunun da günde 20 olay anlamına geldiğini gösteriyor.
California Eyalet Üniversitesi’nin araştırması, 7 bin 100 kayıtlı olayın 23’ünün sahte olduğunu gösteriyor.
California Üniversitesi'nden Kevin Grisham, ‘‘Yanlış ihbarların sayısı, en azından bizim bağımsız olarak doğrulayabildiklerimiz gerçek rakamların yanında son derece az kalıyor,’’ şeklinde konuşuyor.
Ancak Becker’a göre tek bir sahte ihbar bile çoğu zaman ortaya çıkmaya çekinen kurbanlar üzerinde şok etkisi yaratmaya yetiyor. Bu ihbarlar nefret suçlarının varolduğuna inanmayanların da ekmeğine yağ sürüyor.
John Becker, ‘‘Bizimle konuşun ve size tehdidin ne kadar gerçek olduğunu anlatalım,’’ diyor.
Grisham geçen yılın ilk rakamlarının nefret suçlarında yine artış gösterdiğini, sahte ihbarlardaysa düşüş olduğunu söylüyor.
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