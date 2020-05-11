ABD’de Neredeyse Tamamı Dolu Yolcu Uçağı Tartışma Yarattı

Corona virüsü salgınıyla birlikte hayata geçmeye başlayan “normalleşme” adımlarının en büyüğü, havayollarının uçuşlarına dönmesiyle atılmış olacak. Amerika’da geride bıraktığımız hafta sonu bir yolcu uçağından yansıyan tablo ise birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Cumartesi günü New York’tan San Francisco’ya seyahat eden Dr. Ethan Weiss’ın United Havayolları’na ait uçağın içinden paylaştığı fotoğrafta neredeyse tüm koltukların dolu olduğu görülüyor.

Dr. Weiss’a göre yolcuların tamamı ve kabin görevlileri maske takıyordu. Ancak yan yana oturan yolcular, sosyal mesafe kurallarını hayata geçirmeyi imkansız kılıyordu. Dr. Weiss, Twitter paylaşımında, havayolu şirketinin sosyal mesafeyi arttırmak için orta koltukları boş bırakacağı vaadini yerine getirmediğini kaydetti.

California Üniversitesi San Francisco Kampusu araştırmacılarından kardiyolog Dr. Ethan Weiss’ın uçakta seyahat eden 25 sağlık görevlisinden biri olduğu belirtildi. ABD’de salgının merkezi konumundaki New York’ta gönüllü olarak çalışan Weiss, San Francisco’ya dönüş uçağındaki gözlemlerini şu sözlerle paylaştı: “Uçaktaki yolcular korkuyor ve şoke olmuş durumda.” Dr. Weiss, kendisine United Havayolları’ndan gönderilen e-postada orta koltukların boş bırakılacağı taahhüdünü de paylaştı.