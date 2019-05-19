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ABD'de New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Amerika Diyanet Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce kişi, New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanmasını protesto etti - Düzenlenen etkinlikte İslamofobiye ve yabancı düşmanlığına karşı mesajlar verildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması, Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) düzenlenen etkinlikle protesto edildi.

ABD'de başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyalet sınırları içinde yer alan DCA'de New Haven Diyanet Camisi için bir etkinlik düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, 12 Mayıs'ta New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması olayı protesto edilirken, katılımcılar İslamofobi ve yabancı düşmanlığı karşıtı mesajlar verdi.

DCA Başkanı Fatih Kanca, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) temsilcisi Zainab Chaudry, Amerikalı vaiz Şeyh Yusuf Estes, Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü temsilcileri ile Amerikalı Hıristiyan ve Yahudi toplumunun bazı temsilcileri, yaptıkları konuşmalarla, bir caminin kundaklanmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

12 Mayıs'ta kundaklanan, ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi'nde büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

Cami yönetimi, ABD'deki diyanet yetkilileri, Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri ve bölgede yaşayan yerel halk ile dayanışma içinde camiyi en kısa sürede tamir ederek yeniden ibadete açacaklarını duyurmuştu.

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ABD ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde kundaklanan Di Amerika Diyanet Merkezi

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