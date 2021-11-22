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ABD'de Noel Etkinliğine Saldırıda Yaralı Sayısı 48

22.11.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha kasabasında, Noel eğlenceleri sırasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda, yaralı sayısının 48 olduğu açıklandı

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha kasabasında, Noel eğlenceleri sırasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda, yaralı sayısının 48 olduğu açıklandı.

Waukesha Emniyet Müdürü Dan Thompson 48 yaralıdan ikisinin çocuk olduğunu belirtti.Thompson hayatını kaybeden 5 kişinin yaşlarınınsa 52 ile 81 arasında olduğu bilgisini paylaştı.

Şüphelinin polis takibinden kaçtığı için hız yaptığı iddialarını yalanlayan emniyet müdürü, olay sırasında polis takibinin söz konusu olmadığını söyledi.

Thompson şüphelinin adam öldürme suçundan yargılanacağını açıkladı.

Bölge polis teşkilatı, olay günü Facebook sayfasından paylaştığı bilgilerde, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 40’tan fazla kişinin de yaralandığını açıklarken bu sayıların artabileceğini ifade etmişti.

Dan Thompson aynı gün, saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltına alındığını, olayda kullandığı aracın da kasabanın 32 kilometre batısında terk edilmiş halde bulunduğunu da açıklamıştı.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yetkililer, yaklaşık 72 bin kişinin yaşadığı kasabaya yönelik daha önceden bilinen herhangi bir tehdidin bulunmadığına dikkat çekiyor.

Görgü tanıkları, bir arazi aracının son sürat kalabalığın arasına daldığını söylüyor. Olay anında çok sayıda kişinin çığlıklar atarak panikle kaçışmaya başladığı görülüyor.

Polis yetkilileri olay anında bölgede bulunan polis memurlarının aracı durdurmak için ateş açtıklarını belirtti. Yetkililer, sürücünün ateş açarak karşılık vermediği kanısında olduklarını ifade etti.

Beyaz Saray’dan yapılan ilk açıklamada Başkan Joe Biden’a olayla ilgili bilgi verildiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği açıklanmıştı. Biden bugün kendisinin ve ailesinin, hayatını kaybedenler ve yakınları için dua ettiğini söyledi.

ABD’de 2015 yılında Oklahoma’da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Almanya’nın başkenti Berlin'de de 2016 yılında bir Noel pazarına dalan araç 12 kişinin hayatına kaybetmesine neden olmuş, bu saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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