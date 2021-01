ABD’de Noel Sonrası Salgın Endişesi

ABD’de Corona virüsü salgınında Noel ve yılbaşı tatili sonrası vaka ve can kaybı sayısı tırmanışa geçti. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD’de vaka sayısı 20 milyon 800 bini, can kaybı da 353 bini aştı. 330 milyon nüfuslu ülkede her 950 kişiden biri hayatını kaybetti.

Verilere göre 4 Ocak’ta 180 bin yeni vaka kayıtlara geçti; bu sayı bir önceki güne göre 30 bin kadar azaldı. 4 Ocak’ta can kaybı ise bir önceki güne göre 600 kadar artarak 1.900 oldu.

Hastanede tedavi altında tutulan kişi sayısında da hafta başında yeni bir rekora ulaşıldı. Covid Takip Projesi verilerine göre bu sayı Pazar gününe göre 3 bin civarında artarak 128 bin 210’e çıktı. Amerika’da 34 gündür hastanede tutulan Corona hastalarının sayısı 100 binin üzerinde.

Ulaşım Güvenliği Dairesi’nin her gün açıkladığı rakamlar milyonlarca Amerikalı’nın, uyarılara rağmen uçak seyahati için havaalanlarını doldurduğunu gösteriyor. Pazar günü 1 milyon 300 bin kişi, dün de yine 1 milyon 100 bine yakın kişi havaalanı güvenliklerinden geçti.