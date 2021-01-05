ABD’de Noel Sonrası Salgın Endişesi

ABD’de Corona virüsü salgınında Noel ve yılbaşı tatili sonrası vaka ve can kaybı sayısı tırmanışa geçti. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD’de vaka sayısı 20 milyon 800 bini, can kaybı da 353 bini aştı. 330 milyon nüfuslu ülkede her 950 kişiden biri hayatını kaybetti. Verilere göre 4 Ocak’ta 180 bin yeni vaka kayıtlara geçti; bu sayı bir önceki güne göre 30 bin kadar azaldı. 4 Ocak’ta can kaybı ise bir önceki güne göre 600 kadar artarak 1.900 oldu. Hastanede tedavi altında tutulan kişi sayısında da hafta başında yeni bir rekora ulaşıldı. Covid Takip Projesi verilerine göre bu sayı Pazar gününe göre 3 bin civarında artarak 128 bin 210’e çıktı. Amerika’da 34 gündür hastanede tutulan Corona hastalarının sayısı 100 binin üzerinde. Ulaşım Güvenliği Dairesi’nin her gün açıkladığı rakamlar milyonlarca Amerikalı’nın, uyarılara rağmen uçak seyahati için havaalanlarını doldurduğunu gösteriyor. Pazar günü 1 milyon 300 bin kişi, dün de yine 1 milyon 100 bine yakın kişi havaalanı güvenliklerinden geçti.

Toplamda en az 18 milyon kişinin Noel tatilinin başladığı 24 Aralık haftasından bu yana hava yoluyla seyahat ettiği belirtiliyor. Bu sayıya kara ve demiryolu seyahatleri ise dahil değil. Yetkilier, virüsün kuluçka süresi göz önünde bulundurulduğunda vaka ve can kaybında artışın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Mississippi Valisi Tate Reeves, geçen hafta yoğun bakımdaki hasta sayısının salgının herhangi bir dönemindekinden daha fazla olduğunu açıkladı ve hem tatil nedeniyle kayda geçirilemeyen vakaların da açıklanmasıyla hem de tatilde insanların kapalı ortamlarda bir araya gelmesi nedeniyle daha kötüsünü beklediklerini söyledi. New York’ta Yeni Tür Virüs Korkusu New York eyaletinin Saratoga kasabasında, İngiltere’de ortaya çıkan Corona virüsünün yeni türüne, 60 yaşında bir kişide rastlanması yetkileri korkuttu. Salgın hastalığın en fazla can aldığı New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, yeni tür virüsün yayılması halinde çok daha bulaşıcı olması nedeniyle eyalet genelinde çok daha fazla vakaya yol açıp, hastane yatak kapasitelerini zorlayacağını söyledi.

Vali Cuomo, on gündür kapalı olan bir kuyumcu dükkanında çalışan kişinin son zamanlarda seyahat etmediğini, yeni tür virüsün bölgesel olarak yayılma riskinin olduğunu, yeni tür virüsün kendisine bulaştığından şüphelenen kişilere, ”Bu yeni tür virüs oyun değiştirici olabilir. Hiç çekinmeyin. Bu yeni tür virüse maruz kaldığınızla ilgili bir şüpheniz varsa derhal bizimle temasa geçin. Utanılacak bir şey yok çünkü bu bir virüs, seyahat ediyor. Çok dikkatli olmalıyız" çağrısında bulundu. Federal hükümete harekete geçin çağrısı Vali Cuomo, dün eyalette ilk kez saptanan yeni tip virüsün bulaşmasındaki artışla ilgili İngiltere’deki rakamların korkutucu olduğunu belirterek gerekli önlemlerin alınmaması halinde yeni tür virüsün New York’a gelebileceğini ifade etti. New York Valisi Cuomo, 140 ülkenin İngiltere’den gelen yolculara uçağa binmeden zorunlu test yapılmasında yolcuları ülkelere kabul ettiğini belirterek. “ABD niye bunu yapmıyor. Geçen baharı unutmayalım. Virüs Avrupa’dan uçtu, New York’a gelip burada patlama yaptı. Hiç mi yaşadıklarımızdan ders almadık? Federal hükümet derhal gerekli kararları almalı” dedi.

Güney California'da insani felaket uyarısı En karamsar tablo ve açıklamalar ise California eyaletinden. Yaklaşık 40 milyon nüfuslu eyalet şu anda ABD’de yeni dalga salgının merkez üssü konumunda. California Valisi Gavin Newsom, hızla artan vakaların da üstünde bir artış hızına geçildiğini ve hastaneler üzerindeki baskının daha da artacağı uyarısı yaptı. Artışın en ağır yaşandığı Güney California’da yetkililer insani bir felaket yaşandığını bildiriyor. Los Angeles bölgesinden de her 15 dakikada bir kişinin hayatını kaybettiği açıklamaları geliyor. Aynı bölgede her 5 kişiden birinin Corona virüsü testi pozitif. İlçe verilerine göre dün 7 bin 544 kişi daha hastaneye yatırıldı ve sadece 17 yoğun bakım yatağı vardı. California genelinde birçok hastane artık hasta kabul edemiyor. ''Yaşama şansı az olanları hastaneye taşımayın'' Los Angeles bölgesindeki ambulans ekipleri, oksijen tüplerinin dikkatli kullanılması ve yaşama şansı çok az olan hastaları hastanelere taşımamaları talimatı aldı.

Talimata göre hastanın nefes aldığına ya da nabzının attığına dair bir işaret yoksa ve ambulans ekipleri 20 dakika boyunca kalp masajına rağmen hastayı döndürememişse ya da ölümü ilan edildiyse, bu kişi hastaneye taşınmayacak. Eğer kalp masajı işe yarar ve stabil hale getirilirse hasta ancak o zaman ambulansla hastaneye götürülecek. California eyaletine 1 milyon 290 bin doz aşı gönderilmişti. 454 bin Californialı’nın aşılandığı kayıtlara geçti. Yani gönderilen dozların sadece yüzde 35’i halka yapılmış durumda. Vali Newsom sürecin yavaşa işlediklerinin farkında olduklarını açıkladı ancak bu yavaşlık aslında ABD genelinde de mevcut. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ülke genelinde 15 buçuk milyon doza yakın aşı dağıtıldı ve 4 buçuk milyon kişi aşılanmış durumda. Dağıtılan dozların üçte ikisi ise hala aşılama için bekliyor. Bu oranlar hükümetin aşı geliştirme ve dağıtımı için başlattığı Işık Hızı Ötesi Operasyonu’nun yetkililerinin vaatlerinin epey gerisinde. Yetkililer 2020 sonuna kadar 20 milyon doz aşının yapılacağını söylüyordu, ancak bu vaadin dörtte birine bile ulaşılmış değil.