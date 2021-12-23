ABD’de Noel Tatili Öncesi Omicron Endişesi

Amerikalılar, ülkede baskın hale gelen Omicron varyantının körüklediği vaka artışları nedeniyle seyahati iptallerinin başladığı, sevdiklerini ziyaret etmenin güvenli olup olmadığı endişeleri içinde ikinci bir Noel tatiline giriyor.

İlk olarak geçen ay tespit edilen ve şu anda ABD vakalarının yüzde 73'ünü oluşturan Omicron enfeksiyonlarındaki hızlı artış, tatil seyahati konusunda yeni endişelere neden oldu. Birçok Amerikalı, akrabalarını görmeye gitmeden önce ya COVID-19 test merkezlerine akın etti veya evde test kiti almak için uğraştı.

Reuters haber ajansının derlediği verilere göre son yedi gün içinde, ABD’de ortalama vaka sayısı yüzde 26 arttı, Aralık başından bu yanaki artışsa yüzde 83.

Bununla birlikte, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Rochelle Walensky, aşılardaki gelişmeler ve bilimsel olarak daha fazla ayrıntı bilinmesi nedeniyle virüsün bu yıl geçen yıla göre daha az tehdit oluşturduğunu söyledi.

Walensky NBC’ye yaptığı açıklamada, "Bir yıl öncesine göre çok farklı bir yerdeyiz. Aşılarımız var, güçlendiricilerimiz var ve kapalı ortamlarda maske şartı gibi önlem ve müdahalelerin bu virüsün yayılmasını azalttığını gösteren tüm bilimsel veriye sahibiz" dedi.

Başkan Joe Biden, stoklanmış kaynakların sağlanması ve sağlık hizmetlerine yardım etmek için 1000 askerin seferber edilmesi gibi belirli adımların ana hatlarını dün açıkladıktan sonra yönetiminin yeni vaka dalgasıyla mücadelede eyaletlere yardımcı olma taahhüdünü bugün de yineledi. Biden dünkü açıklamasında, aşılı kişilerin önlemlere uyması gerektiğini, ancak Omicron dalgasına rağmen Noel ve yılbaşı tatillerini aileleriyle birlikte kutlamak ve planladıkları gibi seyahat etmek konusunda kendilerini rahat hissedebileceklerini söyledi.

Cumartesi günkü Noel'e sadece birkaç gün kala, bazı Amerikalılar planlarını erteleyip ertelememeye karar vermek için son dakikaya kadar bekliyorlar.

Seyahat tahminleri iyimser

Seyahat şirketleri aşılı Amerikalılar’ın planlarını uygulayacaklarından emin ve bu yılki tatil sezonunda iyimserliklerini koruyor. Bunun nedeni de 25 Kasım haftasındaki Şükran Günü tatili döneminde ivme kazanan seyahatler.

Amerikan Otomobil Derneği (AAA), 109 milyon Amerikalı'nın 23 Aralık ile 2 Ocak arasında yola çıkacağını, uçağa bineceğini veya başka bir şekilde 80 kilometreden fazla seyahat edeceğini tahmin ederek 2020'ye göre yüzde 34'lük bir artışa işaret ediyor.

Buna karşın, AAA sözcüsü Ellen Edmonds, tahminin 14 Aralık'tan önce derlendiğini ve vakalardaki son artışın iptallere neden olabileceğini söylüyor.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi de 16 Aralık ile 20 Aralık arasında havaalanlarında her gün 2 milyondan fazla yolcunun güvenlik taramasından geçtiğini açıkladı. Bu sayı, 2020'de aynı tarihlerde havalimanlarında taramadan geçirilen yolcu sayısının yaklaşık iki katı ve pandemi öncesi 2019'daki sayılara yakın.

Delta Havayolları CEO'su ise CDC'den, şirketin işgücü üzerindeki etkisine atıfta bulunarak, tam aşılanmış kişiler için önerilen karantina süresini kısaltmasını istedi.

Evlerde yapılabilen antijen testlerde de kıtlık yaşanıyor. Birçok eyalette ve ücretsiz ev tipi test dağıtan merkezlerde, halk kütüphanelerinde test kiti kalmadı.

Ülkenin en büyük iki eczane ağı CVS ve Walgreens, kişi başı test kiti satışlarını düşürdü. Amazon’da da en fazla 10 adet test satın almaya izin veriliyor.

