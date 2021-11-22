ABD'de Noel Yürüyüşüne Saldırıda 5 Can Kaybı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bulunan Waukesha kasabasında, noel yürüyüşü ve eğlenceleri sırasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu, 5 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı.

Bölge polis departmanı Facebook sayfasından paylaştığı bilgilerde olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini 40’tan fazla kişinin de yaralandığını açıklarken bu sayıların artabileceğini ifade etti.

Polis Şefi Dan Thompsıon yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını olayda kullandığı aracın da kasabanın 32 km batısında terk edilmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yetkililer yaklaşık 72 bin kişinin yaşadığı kasabaya yönelik daha önce bilinen herhangi bir tehdidin bulunmadığına dikkat çekiyorlar.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Noel yüryüşü yapıldığı sırada kırmızı renkli spor bir araba aniden kalabalığın arasına dalıyor. Görgü tanıkları arazi aracı SUV tipindeki aracın son sürat kalabalığın arasına daldığını söylüyor. Olay anında çok sayıda kişinin çığlıklar atarak panicle kaçışmaya başladığı görülüyor.

Polis yetkilileri olay anında bölgede bulunan polis memurlarının aracı durdurmak için ateş açtıklarını da belirtti. Yetkililer sürücünün ateş açarak karşılık vermediği kanısında olduklarını ifade etti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada olaya ilişkin Başkan Joe Biden’a bilgi verildiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı.

ABD’de 2015 yılında Oklahoma’da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Almanya’da da Berlin şehrinde 2016 yılında bir Noel pazarına dalan araç 12 kişinin hayatına kaybetmesine neden olmuş bu saldırıyı da yine IŞİD üstlenmişti.

