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ABD’de Nüfus Sayımında Vatandaşlık Sorusuna Mahkeme Engeli 

27.06.2019 23:21 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin, yaklaşan nüfus sayımına vatandaşlık sorusunu ekleme planı Anayasa Mahkemesi kararınca uygunsuz bulundu. Mahkeme kararında, Trump yönetiminin sayımda kişilere ABD vatandaşı olup olmadıklarının sorulması yönündeki talebini açıklayan nedenin ‘yapay’ olduğu kanısına vardı

ABD’de Nüfus Sayımında Vatandaşlık Sorusuna Mahkeme Engeli 

Trump yönetiminin, yaklaşan nüfus sayımına vatandaşlık sorusunu ekleme planı Anayasa Mahkemesi kararınca uygunsuz bulundu. Mahkeme kararında, Trump yönetiminin sayımda kişilere ABD vatandaşı olup olmadıklarının sorulması yönündeki talebini açıklayan nedenin ‘yapay’ olduğu kanısına vardı.

Muhafazakar hakimlerin çoğunlukta olduğu dokuz üyeli ABD Anayasa Mahkemesi’nde Perşembe günü alınan kararda, mahkeme başkanı John Roberts da dört liberal görüşlü hakime katılarak vatandaşlık sorusunun nüfus sayımına eklenmesi için Trump yönetimince sunulan açıklamayı ‘yapay’ bularak planın önünü kesti.

Trump yönetimi nüfus sayımına vatandaşlık sorusunun eklenmesinin, ‘ırksal azınlıkların oy kullanma haklarının korunmasına yönelik yasanın daha iyi şekilde uygulanması’ amacına hizmet edeceğini savunuyor.

5-4 oyla alınan mahkeme kararındaysa bu açıklama yetersiz ve ‘yapay’ bulundu. Mahkeme başkanı Roberts, İdari Prosedür Yasası’nı hatırlatarak federal hükümetin eylemleriyle ilgili makul ve akla uygun bir açıklama yapma sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Roberts ayrıca karar metninde, Trump yönetimince sunulan nedenlerin ‘yapay bir şekilde hazırlanmış’ ve ‘dikkat dağıtıcı’ nitelikte olduğu ifadelerini kullandı.

Demokratlar, göçmen politikalarındaki sert yaklaşımıyla eleştirilen Başkan Trump’ın vatandaşlık sorusunun nüfus sayımına eklenmesiyle ilgili girişimine de karşı çıkıyor. Muhalifler, Cumhuriyetçilerin bu soruyla göçmenlerin gözünü korkutarak nüfus sayımına katılmamalarını sağlayıp, göçmen nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki Demokrat eğilimini çarpıtarak yansıtmayı amaçladığını savunuyor.

Amerika’da Hispaniklerin yoğun olduğu göçmen bölgelerinde nüfusun çoğunluğu görüş olarak Demokrat Parti’ye yakın.

Trump sayımı erteleme çabasına girdi

10 yılda bir yapılan nüfus sayımının gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bunun için hazırlıklar bir taraftan başlarken, Trump mahkeme kararına tepki olarak sayımın ertelenmesi için gerekeni yapacağını söyledi.

Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Anayasa Mahkemesi’nin ‘bu çok kritik sorunda nihai bir karar verebilmesi için ek bilgi alabilmesini sağlamak adına’ avukatlarına sayımın ertelenmesi için neler yapılabileceğini sorduğunu söyledi.

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