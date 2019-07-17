ABD'de Nükleer Santral Teftişlerinin Azaltılması İçin Öneri

Nükleer enerji endüstrisindeki firma yetkilileri, tesislerdeki faaliyetlerin düzgün işlediğini savunarak yıllık teftişlerin mali bir yük olduğunu ileri sürüyor. Nükleer Düzenleme Komisyonu’ndan yapılan açıklamada da bu yönde bir mesaj verildi ve “Teftişlerin sıklığının azaltılmasıyla beraber yeterlik artacak ve aynı zamanda da halkın uygun bir şekilde kullanılması da yine sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Amerika’daki nükleer tesislerin ve diğer tüm nükleer madde ve ekipmanların denetiminden sorumlu Nükleer Düzenleme Komisyonu’nda görevli uzmanlar, önerilerini Salı günü yaptıkları bir duyuruda paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ülkede bulunan 90’ın üzerinde nükleer enerji santralindeki yıllık teftişlerin kapsamının ve süresinin azaltılması nükleer enerji sektöründe ciddi oranda tasarruf yapılmasını sağlayacak. Açıklamada, bazı yıllık teftişlerin de iki ya da üç yılda bir yapılacak şekilde düzenlenmesi de öneriliyor.

ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu uzmanları ülkedeki nükleer tesislerde yapılan düzenli teftişlerin, maliyetten tasarruf etme amacıyla daha az sıklıkla yapılmasını önerdi. Öneriye karşı çıkanlarsa bunun halk güvenliğini tehlike altına alacağını savunuyor.

Diğer taraftan, mesajda Komisyon’daki uzmanlar arasında bu konuda fikir ayrılığı olduğunun da altı çizildi.

‘Bu bir felakete neden olabilir’

Komisyon üyelerinden Jeff Baran bu öneriyi eleştirdi ve böylesi bir düzenlemenin “yanlış yol” olduğunu savunarak, “Nükleer Düzenleme Komisyonu paradan tasarruf etmek adına, güvenlik amaçlı gözlemlerini azaltıp ya da zayıflatmamalı” diye konuştu.

Baran ayrıca teftişlerde yapılacak böylesi bir değişikliğin ülkedeki her bir nükleer reaktörü etkileyeceğini belirterek nihai bir karara varmadan önce birçok farklı uzman ve paydaşın yorumlarına başvurulması gerektiğini dile getirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya tepki gösteren isimlerden biri olan Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu Başkanı Demokrat milletvekili Frank Pallone, “Böylesi kritik güvenlik uygulamalarında kestirme yoldan gitme kararı, ulusal nükleer endüstrinin geleceğine ciddi oranda zarar verebilecek bir felakete neden olabilir” şeklinde konuştu.

Öneriyle ilgili soruları yanıtlayan Nükleer Düzenleme Komisyonu sözcüleri açıklamada yer verdikleri argümanı savunarak teftişleri azaltmanın, uzmanlara ‘daha da önemli güvenlik sorunlarına odaklanma imkanı tanıyacağını ve böylece de teftişlerin daha etkili olacağını’ iddia ettiler.

Kurum uzmanlarının, tesislerin yeteri kadar uygun ve düzgün bir şekilde işletildiğini savunmalarını eleştiren nükleer enerji uzmanı Edwin Lyman ise bu yaklaşımın yanlış olduğunu ileri sürdü ve “Bu, teftişler ve iyi performans arasındak sebep-sonuç ilişkisini tamamen gözardı etmek anlamına geliyor” dedi.

