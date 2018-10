ABD'de Obama ve Clinton'a şüpheli paket gönderildi

New York'ta CNN televizyonun bulunduğu bina da şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.ABD Gizli Servisi, eski Başkan Barack Obama ve 2016 yılındaki seçimlerde başkan adayı olan Hillary Clinton'a gönderilmek istenen, içinde patlayıcı madde bulunduğu tahmin edilen iki şüpheli paket buldu. Gizli Servis tarafından bugün Washington'da yapılan açıklamada, üzerinde Clinton'ın New York yakınlarındaki evinin adresinin bulunduğu paketin Salı akşamı bulunduğu belirtildi. Çarşamba sabahı ise üzerinde Obama'nın Washington'daki adresinin yazılı olduğu ikinci şüpheli paketin ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada her iki paketin de patlayıcı madde olasılığına karşı yapılan rutin aramalarda bulunduğu belirtildi. İki paketin de Clinton ve Obama'ya gönderilmeden önce bulunduğu belirtilerek, iki siyasetçinin de tehlike altında olmadığı vurgulandı.

New York Times gazetesi, polisten aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, Clinton'a gönderilen paketin, ABD'li iş adamı George Soros'a Pazartesi günü gönderilen bombalı mektuba benzediğini iddia etti. Haberde, Soros'un bir çalışanının, New York'un kuzeyindeki Bedford'daki adrese gönderilen bombalı mektubu posta kutusunda bulduğu ve patlayıcı uzmanları tarafından paketin imha edildiği belirtildi. Soros, yıllardır Demokratlara destek veren iş insanları arasında bulunuyor. Obama ve Clinton'ın da Demokrat siyasetçiler olması dikkat çekti.