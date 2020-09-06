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“ABD'de Ocak Ayı Sonuna Kadar 410 Bin Kişi Hayatını Kaybedecek”

06.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Amerika’da Washington Üniversitesi’nin tahminine göre Corona virüsü nedeniyle Ocak ayı sonuna kadar 410 bin kişi hayatını kaybedecek

“ABD'de Ocak Ayı Sonuna Kadar 410 Bin Kişi Hayatını Kaybedecek”

Amerika’da Washington Üniversitesi’nin tahminine göre Corona virüsü nedeniyle Ocak ayı sonuna kadar 410 bin kişi hayatını kaybedecek.

Üniversitenin araştırmasına göre Aralık ayında virus nedeniyle günlük can kaybı 3 bini bulabilir.

Amerikalılar’ın maske takması zorunlu hale getirilmesi durumunda can kaybının yüzde 30 azalabileceği de belirtiliyor.

Ancak bununla birlikte ülke genelinde maske takma oranının azaldığına da dikkat çekiliyor.

Üniversite daha önce 1 Aralık’ta ölü sayısının 317,697 olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Üniversitenin dünya geneli öngörüsü de olumlu değil. Buna göre 1Ocak 2021'e kadar 2.8 milyon insan virüs nedeniyle hayatını kaybedebiilir.

Amerika 6 milyondan fazla vaka sayısı ve yaklaşık 190 bin can kaybıyla hem vaka hem de can kayıplarında açık ara dünyanın bir numarası.

Washington Üniversitesi gelişmeler karşısında öngörülerinde sürekli değişiklikler yapıyor.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC de 26 Eylül’e kadar 211 bin kişinin hayatını kaybedeceği tahmininde bulunmuştu.

CDC, açıklamasında maske takmanın önemine de vurgu yapmıştı.

Amerika’da Corona vaka sayıları Ağustos ayında günlük ortalama 45 bin arttı. Bu sayı Temmuz ayında ortalama 70 bin olmuştu.

Özellikle Texas, Florida ve California eyaletlerinde günlük yeni vaka sayıları azalmıştı.

Bu arada ülkede bu hafya kutlanacak İşçi Bayramı öncesi 17 eyalette vaka sayısı artışta.

Yetkililer bayram dolayısıyla tatile çıkacaklara uyarıda bulunuyor ve kalabalıklardan uzak durmalarını, maske takmalarını tavsiye ediyor.

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