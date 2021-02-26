ABD'de Ocak Ayında Tüketici Harcamaları Arttı

ABD’de, hükümetin düşük gelirli hanelere daha fazla yardım ayırması ve yeni Corona virüsü kaynaklı enfeksiyonların azalmasıyla, Ocak ayında tüketici harcamalarında son yedi ayın en büyük artışı kaydedildi. Bu da ilk çeyrekte ekonominin daha hızlı büyümesinin de yolunu açtı.
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Cuma günü açıklanan rapora göre, tüketici harcamalarındaki güçlü toparlanmaya rağmen, enflasyon baskıları hafifletildi. Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 kurtarma paketinin ekonomiyi canlandıracağı ancak enflasyonu da körükleyebileceğinden endişe ediliyor.
ABD Kongresi’nin gündeminde olan plan, Aralık ayı sonunda hükümet tarafından onaylanan yaklaşık 900 milyar dolarlık kurtarma paketinden daha fazla miktarda yardım içeriyor. Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, otuz yıldır düşük ve istikrarlı fiyatlara işaret ederek enflasyon konusundaki korkuları hafifletti.
ABD ekonomik faaliyetinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları geçen ay yüzde 2,4 arttı. Bu, geçen Haziran ayından bu yana sağlanan en büyük kazanç oldu. Kişisel gelirdeki yüzde 10’luk artış da Aralık'taki yüzde 0,6 artışın ardından geçen Nisan ayından bu yana en büyük artış oldu.
Tüketiciler bu süreçte motorlu taşıtlar, eğlence ürünleri, yiyecek ve içecek satın aldı. Sağlık giderlerinin yanı sıra konaklama ve restoranlara yapılan harcamalar da arttı.
Reuters tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler, tüketici harcamalarının Ocak ayında yüzde 2,5 artacağını ve gelirin de yüzde 9,5 artacağını tahmin ediyordu.
Enflasyona göre ayarlandığında, tüketici harcamaları Aralık'ta yüzde 0,8 düştükten sonra geçen ay yüzde 2 arttı.
Bu ay başta Teksas olmak üzere nüfusun yoğun olduğu güney eyaletlerinde hasara yol açan kış fırtınaları ivmeyi yavaşlatsa da tüketici harcamalarında daha fazla kazanım olması muhtemel görülüyor. Günlük Corona virüsü vakaları ve hastaneye yatışlar, en son Şükran Günü ve Noel tatillerinden önce görülen seviyelere düşerken, aşılama hızı da artıyor.
Son teşvik paketine, çoğu düşük gelirli ve bazı orta gelirli Amerikalılar için 600 dolarlık çekler dahil edilmişti. Paket ayrıca, devlet tarafından finanse edilen haftalık işsizlik yardımlarının yanı sıra, eyalet işsizlik programlarına hak kazanamayan milyonlarca kişiye ve altı aylık haklarını kullanmış olanlara yönelik yardımları da genişletti. Bu desteklerin süresi Mart ortasında sona eriyor.
Biden yönetiminin sunduğu plan onaylanırsa, belirli bir gelir seviyesinin altındaki kişilere 1400 dolarlık ek yardım gönderilecek ve işsizlere yönelik hükümet desteğinin süresi de uzatılacak.
Ekonomistler, geçtiğimiz hafta ilk çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme tahminlerini Ocak ayında perakende satış verilerinde yaşanan artış ve yeni teşvik paketinin onaylanabileceğine dair göstergelerin ardından yüzde 2,3 gibi düşük bir orandan yüzde 6'ya kadar yükseltti. Tüketici harcama raporundan sonra büyüme tahminleri daha da yükseltilebilir.