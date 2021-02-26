ABD'de Ocak Ayında Tüketici Harcamaları Arttı

ABD’de, hükümetin düşük gelirli hanelere daha fazla yardım ayırması ve yeni Corona virüsü kaynaklı enfeksiyonların azalmasıyla, Ocak ayında tüketici harcamalarında son yedi ayın en büyük artışı kaydedildi. Bu da ilk çeyrekte ekonominin daha hızlı büyümesinin de yolunu açtı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Cuma günü açıklanan rapora göre, tüketici harcamalarındaki güçlü toparlanmaya rağmen, enflasyon baskıları hafifletildi. Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 kurtarma paketinin ekonomiyi canlandıracağı ancak enflasyonu da körükleyebileceğinden endişe ediliyor.

ABD Kongresi’nin gündeminde olan plan, Aralık ayı sonunda hükümet tarafından onaylanan yaklaşık 900 milyar dolarlık kurtarma paketinden daha fazla miktarda yardım içeriyor. Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, otuz yıldır düşük ve istikrarlı fiyatlara işaret ederek enflasyon konusundaki korkuları hafifletti.

ABD ekonomik faaliyetinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları geçen ay yüzde 2,4 arttı. Bu, geçen Haziran ayından bu yana sağlanan en büyük kazanç oldu. Kişisel gelirdeki yüzde 10’luk artış da Aralık'taki yüzde 0,6 artışın ardından geçen Nisan ayından bu yana en büyük artış oldu.