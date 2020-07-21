HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de ödevini yapmadığı için ıslahevine atılmıştı! Yeni gelişme

ABD'de ödevini yapmadığı için ıslahevine atılmıştı! Yeni gelişme

21.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

ABD'nin Michigan eyaletinde bir yargıç, ev ödevini yapmaması ve annesiyle kavga etmesinden sonra gözaltına alınan 15 yaşındaki kız çocuğunun serbest bırakılmamasına karar verdi.

ABD'de ödevini yapmadığı için ıslahevine atılmıştı! Yeni gelişme

Sadece "Grace" diye anılan siyah kız cocuğu, Mayıs ayından bu yana ıslahevinde tutuluyor.

Grace'in Pazartesi günü yapılan duruşmada "Annemi özlüyorum. Kendimi kontrol edebilirim ve uysal olabilirim" dediği bildirildi.

Ancak yargıç, ıslahevinde kalmasının kendisi için en iyi seçenek olduğunu söyledi. Dava protestolara ve ırkçılık yapıldığı iddialarına yol açmıştı.

Yargıç Mary Ellen Brennan, genç kızın ıslahevindeki bir eğitim programından yararlandığını ve annesine dönmeye hazır olmadığın söyledi.

Michigan Radyosu'na göre Yargıç "Bugün evine dönmeye karar verirsem, bir hata ve senin zararına bir şey yapmış olurum. Bu konuda aklımda hiç şüphe yok" dedi.

Protestocular

'ANNESİNE TEHDİT OLUŞTURDUĞU İÇİN GÖZALTINA ALINDI'

Yargıç Brennan ayrıca, polisin birkaç kez anne ve kızın arasında geçen olaylara müdahale etmek zorunda kaldığını ve Grace'in gözaltında tutulmasının, bunun sonucu olduğun vurguladı.

Yargıç "Ödevini yapmadığı için gözaltına alınmadı, annesine bir tehdit oluşturduğu için gözaltına alındı" dedi.

Davanın kamuoyunda yarattığı tepkiye de değinen Yargıç Brennan "kamuoyundan gelen tepkiler ya da eleştirilme korkusunun kararını etkilemeyeceğini" belirtti.

Dava ilk olarak Amerikan haber sitesi ProPublica'a gündeme getirilmiş ve Grace'in annesiyle yapılan söyleşilerin ardından, genç kızın dikkat eksikliği ve davranış sorunları olduğu bildirilmişti.

Grace geçen yıl yöneltilen saldırı ve hırsızlık suçlamaları nedeniyle şartlı salıverilmişti ve şartlardan biri ödevlerini yapmasıydı.

ProPublica, şartlı salıvermenin uzaktan eğitimin ilk günlerine denk geldiğini ve Grace'in öğretmenlerinin kişisel desteği olmadığı için, kısa sürede ödevleriyle başa çıkamamaya başladığını belirtti.

Geçen hafta yüzlerce öğrenci, Grace'in okulunun önünde serbest bırakılması için eylem yapmıştı.

Eyleme katılan, Sheri Crawley adlı bir anne "Grace 15 yaşında beyaz bir kız olsaydı, şu anda ıslahevinde oturuyor olmazdı" dedi.

Grace'in bir sonraki duruşmasının Eylül ayında yapılacağı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldüBölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü
Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami Danıştay kararı!Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami Danıştay kararı!

En Çok Okunan Haberler

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Pınar Gültekin'den acı haber geldi

Pınar Gültekin'den acı haber geldi

Bu defa arabayla yarıştı! Milyonlarca kişi izledi

Bu defa arabayla yarıştı! Milyonlarca kişi izledi

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Milyonerlerin seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Ukrayna’da rehine krizi: Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı

Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin alındı!

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Brezilya'da iki bakanda Covid-19 tespit edildi

Brezilya'da iki bakanda Covid-19 tespit edildi

Oxford aşısı bu yıl içinde piyasaya çıkabilir!

Oxford aşısı bu yıl içinde piyasaya çıkabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.