ABD'de ödevini yapmadığı için ıslahevine atılmıştı! Yeni gelişme

Sadece "Grace" diye anılan siyah kız cocuğu, Mayıs ayından bu yana ıslahevinde tutuluyor.

Grace'in Pazartesi günü yapılan duruşmada "Annemi özlüyorum. Kendimi kontrol edebilirim ve uysal olabilirim" dediği bildirildi.

Ancak yargıç, ıslahevinde kalmasının kendisi için en iyi seçenek olduğunu söyledi. Dava protestolara ve ırkçılık yapıldığı iddialarına yol açmıştı.

Yargıç Mary Ellen Brennan, genç kızın ıslahevindeki bir eğitim programından yararlandığını ve annesine dönmeye hazır olmadığın söyledi.

Michigan Radyosu'na göre Yargıç "Bugün evine dönmeye karar verirsem, bir hata ve senin zararına bir şey yapmış olurum. Bu konuda aklımda hiç şüphe yok" dedi.

'ANNESİNE TEHDİT OLUŞTURDUĞU İÇİN GÖZALTINA ALINDI'

Yargıç Brennan ayrıca, polisin birkaç kez anne ve kızın arasında geçen olaylara müdahale etmek zorunda kaldığını ve Grace'in gözaltında tutulmasının, bunun sonucu olduğun vurguladı.

Yargıç "Ödevini yapmadığı için gözaltına alınmadı, annesine bir tehdit oluşturduğu için gözaltına alındı" dedi.

Davanın kamuoyunda yarattığı tepkiye de değinen Yargıç Brennan "kamuoyundan gelen tepkiler ya da eleştirilme korkusunun kararını etkilemeyeceğini" belirtti.