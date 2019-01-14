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ABD'de öğretmenler greve gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 19:33 | Son Güncelleme

ABD'de öğretmenler greve gitti

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, 32 binden fazla öğretmen ve okul çalışanı greve gitti, 600 bin kadar öğrencinin eğitimi aksadı.

ABD basınında çıkan haberlere göre, ülkenin en büyük ikinci okul bölgesi olan kentte, Los Angeles Öğretmenler Birliği adlı sendika ile Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yönetimi arasında uzun süredir yapılan görüşmelerde istenilen sonuca varılmadı.

Taraflar, bölgedeki yaklaşık bin okul için daha küçük sınıflar, öğretmen maaşlarının artırılması, daha fazla rehber ve hemşire görevlendirilmesi konusunda anlaşırken, fon miktarı konusunda mutabık kalamadı.

Görüşmeler sonunda kentteki 32 binden fazla öğretmen ve okul çalışanı grev kararı aldı. Bu nedenle 600 bin dolayındaki öğrencinin eğitimi aksadı.

Greve rağmen 2 bin yeniden atanmış yönetici ve 400 kadar yedek öğretmenle okullarda eğitime devam edileceği bilgisi paylaşıldı ancak bu düzenlemenin okullardaki öğretmen açığını gidermek için yetersiz olduğu belirtildi.

Los Angeles'da öğretmenler 30 yılı aşkın süredir ilk defa greve gitti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD California grev Los Angeles

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