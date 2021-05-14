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ABD'de Öğretmenler Okulların Yüz Yüze Eğitime Açılmasını İstiyor

14.05.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Öğretmenler Federasyonu, güz döneminde yüz yüze eğitimin başlaması ve öğrencilerin sınıflara dönmesi gerektiğini açıkladı

ABD'de Öğretmenler Okulların Yüz Yüze Eğitime Açılmasını İstiyor

Amerika Öğretmenler Federasyonu, güz döneminde yüz yüze eğitimin başlaması ve öğrencilerin sınıflara dönmesi gerektiğini açıkladı.

Federasyon Başkanı Randi Weingarten yaptığı açıklamada “Şartlar değişti. Okulları güz döneminde yüz yüze eğitime açabilirz ve açmak zorundayoz. Okulları açalım ve açık tutalım. Güvenli bir şekilde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapalım” dedi.

ABD’de birçok eyalette öğretmenler, tüm öğretmenlerin aşılanması tamamlanmadan, sınıflardaki havalandırma sistemleri uygun hale getirilmeden ve Corona testleri yapılmadan okulların yüz yüze eğitime açılmasına karşı çıkıyorlardı.

Weingarten da federal yetkililerin yaptığı açıklamalarda hali hazırda ülkedeki öğretmenler ve okul çalışanlarının yüzde 80’inin en az bir doz aşısını yaptırmış olduklarını hatırlattı ve aşılamanın yüz yüze eğitime dönme konusunda en önemli etken olduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden da daha önce verdiği bir talimatla aşıda öğretmenlere öncelik tanınmasını istemişti.

Öğretmenler Federasyonu tarafından yapılan araştırma sonucuna göre de ülkedeki 1,7 milyon öğretmenin yüzde 89’u aşılanmış durumda.

Weingarten, yine de okullarda sosyal mesafe ve maske kuralının devam etmesini gerektiğini söyledi. Bu çerçevede okullarda yaz boyunca sınıflarda sosyal mesafe düzenlemesi yapmak üzere hazırlıkları tamamlaması isteniyor.

Biden yönetimi, okullarda gerekli düzenlemelerin yapılması için Mart ayında 123 milyar dolarlık bir yardım pakedini imzalamıştı.

ABD’de de son olarak iki doz aşısını yaptıran kişilerin mask eve sosyal mesafe kurallarına uymasına gerek kalmadığı açıklandı.

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