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ABD’de Okular Corona Salgını Gölgesinde Açılıyor

03.08.2020 21:33 | Son Güncelleme

ABD’nin bazı bölgelerinde okullar yeni eğitim dönemine başlamaya hazırlanıyor. Birçok okul bölgesi ailelere en azından bazı dersleri yüz yüze, kalanlarıysa çevrimiçi yapma seçeneği sunuyor. Ancak artan vakalar bazı eyaletlerde yüz yüze eğitimin bir süre daha ertelenmesi kararına neden oldu

ABD’de Okular Corona Salgını Gölgesinde Açılıyor

ABD’nin bazı bölgelerinde okullar yeni eğitim dönemine başlamaya hazırlanıyor. Güz eğitim dönemine ilk giriş yapacak okullar arasında Georgia, Louisiana, Mississippi ve Tennessee eyaletlerindeki okullar yer alıyor. Birçok okul bölgesi ailelere en azından bazı dersleri yüz yüze yapma, kalanlarıysa çevrimiçi yapma seçeneği sunuyor. Ancak artan Corona virüsü vakaları Los Angeles, Philadelphia ve Washington gibi kentlerde yüz yüze eğitimin bir süre daha ertelenmesi kararının alınmasına neden oldu.

Son olarak Georgia eyaletinin en büyük okul bölgesinde 260 çalışanın Corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Gwinnett İlçesi Okul Bölgesi Sözcü Sloan Roach, durumun belirsiz, vaka sayısınınsa değişken olduğunu bildirdi.

Gwinnett İlçesi, Temmuz sonunda, okulların açılma tarihini 12 Ağustos’a ertelemiş ve daha önce ailelere yüz yüze eğitim ve çevrimiçi eğitim arasında sunduğu seçeneği de ilçede artan Corona virüsü vakalarına bağlı olarak kaldırmıştı. İlçede 12 Ağustos’ta eğitim yalnızca çevrimiçi olarak başlayacak.

Gwinnett, Georgia eyaletinde en yüksek Corona virüsü vaka sayısına sahip ikinci ilçe. Georgia sağlık yetkililerine göre eyalette 17 bin 781 vaka mevcut. Eyalet genelindeyse Pazartesi günü itibariyle vaka sayısı 190 bin, ölü sayısıysa 3.800 olarak açıklandı.

İş yerlerine dönmek zorunda olan ebeveynler ise çocuklarının sağlığından endişe ediyor. Louisiana eyaletinin Baton Rouge kentini de kapsayan okul bölgesinde öğrenciler çevrimiçi eğitime gelecek hafta başlayacak. Ancak yetkililer, 7 Eylül’deki İşçi Bayramı’ndan sonra yüz yüze eğitime başlama planları yapıyor.

Indiana eyaletinde Mart ayından itibaren süren karantina önlemlerinin ardından okullar geçen hafta yeniden açıldı. Ancak Greenfield Merkez Lisesi’nde bir öğrencide okulun ilk gününde Corona virüsü çıktı. Okul Müdürü Harold Olin, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, öğrencinin okula başlamadan birkaç gün önce test olduğunu, okula sonuçları almadan önce başladığını bildirdi. Öğrenci okulun revirinde karantinaya alınırken okul hemşireleri, öğrenciyle yakın temas içindeki diğer öğrenci ve okul çalışanlarını tespit etmeye çalışıyor.

Olin, ‘‘Bu, planlarımızı değiştirmedi. Sonbaharda bir noktada pozitif vakalarımızın olacağını biliyorduk, yalnızca okulun ilk gününde olmasını beklemiyorduk’’ diye konuştu.

Hawaii’deki okulların da Salı günü açılması bekleniyor. Ancak öğretmenler sendikası, okulların açılma tarihini 17 Ağustos’a ertelemeye çabalıyor.

Eyaletteki okulların çoğu çevrimiçi ve yüz yüze eğitimin bir arada olduğu karma bir yöntem uygulamayı planlıyor. Bazı okullar, yaşı küçük öğrenciler için tamamen yüz yüze eğitim planı yapsa da tam zamanlı yüz yüze eğitim veren okulların sayısının düşük olması bekleniyor.

35’ten fazla okul bölgesinde protestolar

ABD’de 35’ten fazla okul bölgesinde okulların Corona virüsü vakalarının arttığı dönemde açılması karşısında öğretmenler ve okul çalışanları tarafından Pazartesi günü protesto gösterileri düzenledi.

Göstericiler tarafından oluşturulan bir web sitesinde bilimsel veriler desteklemediği sürece sınıflarda öğrenci sayısının azaltılması, test yapılması, uygun sayıda hemşire ve danışman gönderilmesi gibi güvenlik protokolleri uygulanana kadar yüz yüze eğitime geçilmemesi istendi.

Öğretmenler, ihtiyaç halindeki ailelere kira ve konut kredisi desteği gibi mali yardım sağlanmasını, kiracıların tahliye edilmesi ve evlere ipotek konması gibi durumların önlenmesi için kararname çıkarılmasını talep etti.

Bu maddeler aynı zamanda Washington’da Kongre’deki Demokratlar ve Trump yönetimi arasında görüşmelerin sürdüğü dördüncü Corona virüsü yardım paketiyle ilgili anlaşmazlık yaşanan konular arasında yer alıyor. ABD yönetiminin Corona virüsü nedeniyle işsiz kalanlara verdiği haftalık işsizlik yardımlarının süresi de geçtiğimiz Cuma günü dolmuştu.

Şubat ayından itibaren ABD genelinde 4 milyon 600 bin Corona virüsü vakası görüldü ve 155 binden fazla ölüm vakası kayda geçti.

3 Kasım seçimlerine hazırlanan Başkan Donald Trump, okulların en kısa zamanda yüz yüze eğitime başlamasını destekliyor.

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