ABD'de Okullar Açılırken Endişeler de Artıyor

Amerika genelinde 13 bin okul bölgesi bulunuyor. Her bölge yeni öğretim yalında nasıl bir yol izleyeceğine kendi karar veriyor. Kimi bölgeler yüz yüze eğitim, kimileri de tamamen internet üzerinden eğitime geçecek. Ancak bir yandan vaka sayısında patlama yaşanan bölge sayısı artıyor ve ufukta okullarına açılmasına yetişecek etkili bir aşı görünmüyor.

Oakland okul bölgesine göre 50 bin öğrencinin neredeyse yarısı uzaktan eğitim için gereken teknik donanımdan yoksun. Bu kriz ülke genelindeki tüm okulların yaşadığı bir durum.

California’daki Oakland Teknik Yüksekokulu öğrencileri kitaplarını ve evde kullanmak üzere dizüstü bilgisayar gibi bazı teknolojik malzemeleri almak için sıraya girdi.

Corona virüsü salgınının birçok okul binasının kapanmasına ve derslerin çevrimiçi ortamda yapılmasına neden olduğu Amerika’da yeni okul yılı başlıyor.

ABC televizyonu ve Ipsos şirketinin ortaklaşa düzenlediği ankete göre Amerikalıların yüzde 55’i devlet okullarının açılmasına karşı. Çocuklarını okula göndermek istemeyen ebeveyn oranı ise Haziran’da yüzde 54’ken Temmuz sonunda yüzde 44’e düştü.

Uzmanlar öğretmenlerle anne-babaların birçoğunun sanal bir seçenek de olmasını istediğini belirtiyor. Neyin kabul edilebilir olduğu konusunda da farklı görüşler var; örneğin sosyal mesafe olarak bir metre mi yoksa 2 metre mi bırakılması gerektiği, ya da yemek ve spor sırasındaki temasın kontrol edilip edilemeyeceği.

Kampüslerde eğitime başlayan üniversitelerden alarm zillerinin yükselmesi gecikmedi. Mesela Alabama Üniversitesi’nde 500’den fazla vaka görüldü, Missouri Üniversitesi’nde 160 vaka tespit edildi. Özetle yakında vakalarla başa çıkamayan birçok üniversite uzaktan eğitime geçebilir.

İş stratejisi ve danışmanlık şirketi McKinsey and Company’ye göre 26 milyon 800 bin kişi; yani Amerika’daki işgücünün yaklaşık yüzde 16’sı çalışabilmek için okullara ya da okul öncesi eğitim ve bakım sağlayan kurumlara bağımlı.

Okullar ve okul öncesi kurumlar Amerikan ekonomisinde önemli yere sahip. Eğitim İstatistikleri Ulusal Merkezi’ne göre bu yıl Amerika’da 56 milyon 600 bin öğrenci ilkokul, ortaokul ve liseye gidecek.

Ancak virüsün yayılmasıyla ilgili bilinmezlikler nedeniyle birçok okul bölgesi çocukların öğrenmeye devam etmesini sağlamak için en iyi yöntemin ne olduğuna karar vermeye çalışıyor.

