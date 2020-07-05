ABD’de Okullar Nasıl Açılacak?

New Mexico ise okul içinde eğitim ve uzaktan eğitimi harmanladığı karma bir model üzerinde çalışıyor. New York’ta ise aileler okulların sonbahardan önce açılmasını istemiyor.

Florida eyaletinde bazı okul bölgeleri Ağustos ayında öğrencilerin sınıflarda olmasını istiyor. Florida’da her gün ortalama 7 binden fazla yeni vaka kayıtlara geçiyor. Eyalette günlük vaka sayısı bir ay öncesine göre yedi kat artmış durumda.

Gelecek okul döneminin nasıl olacağı, eyaletten eyalete farklılık gösterecek. Okullarda uygulanacak Corona dönemi önlemleri konusunda aileler ve yetkililer arasındaki tartışmalarda zaman zaman tansiyon yükseliyor.

Tartışılan yöntemler arasında okul servislerinin kapasitesinin altında öğrenci taşıması, sanal eğitim, açık hava sınıfları ve hasta çocuklar için karantina protokolleri yer alıyor.

Amerika genelinde okul bölgelerinin nasıl açılacağı konusu önemli bir tartışma gündemi oluşturuyor.

Maine eyaletindeyse daha fazla açık havada eğitim seçeneği üzerinde duruluyor.

Maske takılması konusunda da farklı görüşler hakim. Bazı eyaletler ya da bölgeler tüm öğrencilerin maske takmasını isterken bazıları sadece büyük çocukların maske takmasının zorunlu olmasını istiyor.

Sağlık kaygıları ve normalleşme arasında denge sağlamaya çalışan yetkililer bir yandan da daha fazla okul otobüsü ve çocuklara maske sağlanması gibi ek masraflar konusunda endişeli.

ABD genelinde okullar Corona virüsü salgınının ortaya çıkmaya başladığı ilk günlerde kapanmıştı. Bu durum uzaktan eğitim, evden eğitim ve bazı aileler için de çocukların eğitimine ara verilmesine neden olmuştu.

