HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Okullar Nasıl Açılacak?

ABD’de Okullar Nasıl Açılacak?

05.07.2020 20:45 | Son Güncelleme

Amerika genelinde okul bölgelerinin nasıl açılacağı konusu önemli bir tartışma gündemi oluşturuyor. Tartışılan yöntemler arasında okul servislerinin kapasitesinin altında öğrenci taşıması, sanal eğitim, açık hava sınıfları ve hasta çocuklar için karantina protokolleri yer alıyor

ABD’de Okullar Nasıl Açılacak?

Amerika genelinde okul bölgelerinin nasıl açılacağı konusu önemli bir tartışma gündemi oluşturuyor.

Tartışılan yöntemler arasında okul servislerinin kapasitesinin altında öğrenci taşıması, sanal eğitim, açık hava sınıfları ve hasta çocuklar için karantina protokolleri yer alıyor.

Gelecek okul döneminin nasıl olacağı, eyaletten eyalete farklılık gösterecek. Okullarda uygulanacak Corona dönemi önlemleri konusunda aileler ve yetkililer arasındaki tartışmalarda zaman zaman tansiyon yükseliyor.

Amerika’nın özellikle güney ve batı bölgelerinde son günlerde Corona virüsü vaka sayılarında rekor düzeyde artış görüldü.

Florida eyaletinde bazı okul bölgeleri Ağustos ayında öğrencilerin sınıflarda olmasını istiyor. Florida’da her gün ortalama 7 binden fazla yeni vaka kayıtlara geçiyor. Eyalette günlük vaka sayısı bir ay öncesine göre yedi kat artmış durumda.

New Mexico ise okul içinde eğitim ve uzaktan eğitimi harmanladığı karma bir model üzerinde çalışıyor. New York’ta ise aileler okulların sonbahardan önce açılmasını istemiyor.

Maine eyaletindeyse daha fazla açık havada eğitim seçeneği üzerinde duruluyor.

Maske takılması konusunda da farklı görüşler hakim. Bazı eyaletler ya da bölgeler tüm öğrencilerin maske takmasını isterken bazıları sadece büyük çocukların maske takmasının zorunlu olmasını istiyor.

Sağlık kaygıları ve normalleşme arasında denge sağlamaya çalışan yetkililer bir yandan da daha fazla okul otobüsü ve çocuklara maske sağlanması gibi ek masraflar konusunda endişeli.

ABD genelinde okullar Corona virüsü salgınının ortaya çıkmaya başladığı ilk günlerde kapanmıştı. Bu durum uzaktan eğitim, evden eğitim ve bazı aileler için de çocukların eğitimine ara verilmesine neden olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Kaplan, ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdüKaplan, ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü
Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran görüntülerle ilgili Valilik harekete geçti

Kan donduran görüntülerle ilgili Valilik harekete geçti

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde...

Yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Diğer Haberler
Irak'ı karıştıran karikatür! Ali Sistani yanlıları Yeşil Bölge'ye akın etti

Irak'ı karıştıran karikatür! Gerilim sokaklara taştı

Zürih'te bir kaplan, ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü

Kaplan, ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü

ABD'de korkutan koronavirüs bilançosu

Korkutan bilanço! Sayı 132 bini aştı

Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor

Koronavirüse karşı altın maske

ABD'de Kolomb'un heykeli yıkıldı

Kolomb'un heykelini yıktılar

İran’da koronavirüsten rekor sayıda ölüm

Ülke şokta! Koronavirüsten ölümlerde yeni rekor geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.