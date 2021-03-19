ABD’de Okullardaki Salgın Önlemleri Değiştiriliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) okullarla ilgili tavsiye kararlarını güncelledi ve dersliklerdeki sosyal mesafe standardını düşürdü. Buna göre, maske taktıkları sürece öğrencilerin sınıfta 1 metre aralıklarla oturmaları güvenli; ancak spor etkinlikleri, toplu etkinlikler, öğle yemeği ya da koro çalışmalarında 2 metre aralıklarla oturmaya devam etmeleri öneriliyor.

CDC’nin okullar için yeniden düzenlediği Corona virüsü kılavuzu birçok okulun öğrenci sayısını önemli ölçüde kısıtlamasına neden olan 2 metre standardından geri adım atıyor. Bazı okullar öğrenciler arasına mesafe koyabilmek için sıraları çıkartmak, ders programını değiştirmek ve başka önlemler almak zorunda kalmıştı.

Chicago’daki Mundelein Lisesi idarecilerinden Kevin Quinn, bir metre kuralının okul bölgelerine büyük esneklik sağlayacağını ve daha uzun zaman daha fazla öğrencinin okulda bulunmasına izin vereceğini söyledi.

Son aylarda bazı yerlerde okullar CDC’nin kılavuzundaki önerilere uymuyor ve 1 metre kuralını standart kabul ediyordu. CDC Topluluk Müdahale Görev Gücü Başkanı Greta Massetti’ye göre bu okullardan gelen veriler CDC’nin de kılavuzunda değişikliğe gitmesine neden oldu.