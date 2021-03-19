ABD’de Okullardaki Salgın Önlemleri Değiştiriliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) okullarla ilgili tavsiye kararlarını güncelledi ve dersliklerdeki sosyal mesafe standardını düşürdü. Buna göre, maske taktıkları sürece öğrencilerin sınıfta 1 metre aralıklarla oturmaları güvenli; ancak spor etkinlikleri, toplu etkinlikler, öğle yemeği ya da koro çalışmalarında 2 metre aralıklarla oturmaya devam etmeleri öneriliyor.
CDC’nin okullar için yeniden düzenlediği Corona virüsü kılavuzu birçok okulun öğrenci sayısını önemli ölçüde kısıtlamasına neden olan 2 metre standardından geri adım atıyor. Bazı okullar öğrenciler arasına mesafe koyabilmek için sıraları çıkartmak, ders programını değiştirmek ve başka önlemler almak zorunda kalmıştı.
Chicago’daki Mundelein Lisesi idarecilerinden Kevin Quinn, bir metre kuralının okul bölgelerine büyük esneklik sağlayacağını ve daha uzun zaman daha fazla öğrencinin okulda bulunmasına izin vereceğini söyledi.
Son aylarda bazı yerlerde okullar CDC’nin kılavuzundaki önerilere uymuyor ve 1 metre kuralını standart kabul ediyordu. CDC Topluluk Müdahale Görev Gücü Başkanı Greta Massetti’ye göre bu okullardan gelen veriler CDC’nin de kılavuzunda değişikliğe gitmesine neden oldu.
Massetti, ‘‘Birebir eğitimin akıl sağlığı ve başka faydaları olduğunu biliyoruz, ancak 2 metre kuralının gerçekten salgının yayılma hızını azalttığını bilmiyoruz’’ dedi.
Ayrıca daha küçük çocukların Corona virüsünden ciddi şekilde hasta olma ve hastalığı bulaştırma oranı da yetişkinlere kıyasla daha düşük. Massetti, bu durumun 1 metre fiziksel mesafenin güvenli kabul edilmesi için temel oluşturduğunu kaydetti.
CDC’nin yeni kılavuzu:
Sıralar arasındaki plastik koruyucuların ya da başka bariyerlerin kaldırılmasını
Salgının yayılma hızının yüksek olduğu kasaba ve şehirlerde bile ilkokullarda öğrenci ve öğretmenler maske taktığı sürece sıralar arasında en az 1 metre fiziksel mesafe bırakılmasını,
Ortaokul ve liselerde ise salgının yayılma oranı yüksek olmadığı sürece sıralar arasında yalnızca 1 metre mesafe bırakılabileceğini öngörüyor.
CDC, lobi alanları gibi ortak alanlarda ise yemek yemek gibi maske takılamayan durumlarda 2 metre mesafenin korunmasını tavsiye ediyor.
Ayrıca tezahürat yapma, şarkı söyleme gibi Corona virüsü içeren damlacıkların yayılmasına neden olacak etkinliklerde de 2 metre mesafe kuralının uygulanması öneriliyor. Bunlara koro çalışması, toplantılar ve spor faaliyetleri de dahil.
Öte yandan CDC, öğretmenler için 2 metre kuralının hem birbirleriyle hem de öğrencilerle olan mesafelerinde gözetilmeye devam etmesi gerektiği görüşünde.
CDC geçen yılki kılavuzunda okulların güvenle faaliyet gösterebilmesi için sıralar arasına 2 metre fiziksel mesafe konulmasını önermişti. Bu öneri işyerleri için de geçerliydi.
Bunun aksine Dünya Sağlık Örgütü ise okullarda 1 metre fiziksel mesafenin korunmasının yeterli olduğunu bildirmişti. Amerikan Pediatristler Akademisi ise sıralar arasında 1 metre mesafe olabileceğini ancak ideal olanın 2 metre mesafe bırakılması olduğunu söylüyor.
Ancak CDC’nin eski kılavuzu sınıflarında 25-30 çocuğun eğitim gördüğü birçok okul için sorun teşkil etmişti. Bazı okullar bir kısım öğrenciye bazı günler, kalanlarına ise diğer günler sınıftan eğitim veriyordu.
Son olarak Massachussetts’te 1 metre ve 2 metre fiziksel mesafe kuralının uygulandığı okullarda öğrenci ve öğretmenler arasında enfeksiyonların incelendiği bir araştırma iki uygulamanın enfeksiyon oranlarını belirgin şekilde değiştirmediğini ortaya koymuştu.
Utah ve Missouri eyaletlerindeki diğer araştırmalar ise maskelerini takan ancak aralarında 1 metre mesafe bırakan çocukların Corona virüsü bulaşıcılık oranının daha düşük olduğunu ortaya koymuştu.