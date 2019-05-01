HABER

ABD'de öldürülen Türk akademisyenin katil zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

ABD'de öldürülen Türk akademisyenin katil zanlısı yakalandı

ORLANDO (AA) - ABD'de iki yıl önce balayı tatili için gittiği Florida eyaletindeki tatil köyünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesinden öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Darcan'ın katil zanlısının yakalandığı bildirildi.

Florida eyaleti Orange County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Orlando'daki bir tatil köyünde işlenen cinayetle ilgili 27 yaşındaki Troy Sparrow'un gözaltına alındığı belirtildi.

Sparrow'un birinci derece cinayetle suçlandığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Darcan, balayı için geldiği tatil köyünde, eşinin çantasını çalmak isteyen bir kişiye müdahale etmek isterken silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

PARTNERÖzel anlarÖzel anlar
23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Katil zanlısı Orlando Osman Darcan Troy Sparrow

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.