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ABD’de Ölen Siyahın Yeni Gözaltı Görüntüleri Tepki Topladı

03.09.2020 18:59 | Son Güncelleme

New York’un Rochester kentinde Mart ayında ölen siyah Amerikalı’nın görüntüleri ABD’de bir kez daha infial yarattı. 23 Mart’ta yaşanan olayın polisin vücut kamerasına kaydedilen görüntüleri bu hafta ortaya çıktı

ABD’de Ölen Siyahın Yeni Gözaltı Görüntüleri Tepki Topladı

New York’un Rochester kentinde Mart ayında ölen siyah Amerikalı’nın görüntüleri ABD’de bir kez daha infial yarattı. 23 Mart’ta yaşanan olayın polisin vücut kamerasına kaydedilen görüntüleri bu hafta ortaya çıktı.

Polis kamerası 41 yaşındaki Daniel Prude adlı siyah Amerikalı’nın silahsız ve çıplak olarak yolda yürüdüğünü kaydetti. 11 dakikalık görüntünün devamında başına beyaz bir bez geçirilen adam, elleri arkadan kelepçeli vaziyette yüzüstü yatırılıyor.

Yaklaşık üç dakika boyunca bu şekilde tutulan Prude bilincini kaybediyor, ardından polisler adamı hayata döndürmeye çalışıyor. Nefessiz kaldığı belirtilen adam kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Rochester’daki yerel gazetelerin bildirdiğine göre, Prude’un kafasına gözaltına alınırken tükürmesini önlemek için kullanılan başlık geçirildi. Daniel Prude’un kardeşi Joe Prude, gazetecilere yaptığı açıklamada kardeşinin psikolojik bir kriz geçirdiği sırada yardım için polisi aradığını söyledi.

Olay yerinde bulunan polislerden biri ifadesinde, Prude’un gözaltına alındığı sırada memurlara tükürdüğünü, Corona virüsü endişesiyle kafasına bez geçirildiğini belirtti.

Daniel Prude’un otopsi raporunda ölüm nedeni fiziki kısıtlanmaya bağlı, nefessiz kalarak boğulma sonucu cinayet olarak kayıtlara geçti. Prude’ın kanında düşük miktarda "melek tozu" olarak bilinen bir uyuşturucuya da rastlandı ve komplikasyon nedeni olarak listelendi.

New York eyaleti başsavcısı Letitia James görüntülerin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayın ardından Rochestar’da polis teşkilatının da bulunduğu bina önünde protesto gösterileri başladı.

Daniel Prude’un hayatını kaybettiği olay, George Floyd’un polisin gözaltına aldığı sırada ölmesinden iki ay önce yaşandı. Floyd’un ölümü yaz boyunca ABD genelinde ırksal eşitsizlik ve polis şiddetine karşı protestoların fitilini ateşlemişti.

Ülkede polis şiddeti ve ırkçılık tartışmaları, iki hafta önce Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin silahsız bir siyah Amerikalı’yı vurmasının ardından devam ediyor.

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