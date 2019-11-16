HABER

ABD’de ölü bulunan genç mühendis son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.Boston kentinde yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), geçtiğimiz hafta evine yaklaşık 3 mil uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

ABD’de ölü bulunan genç mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
Boston kentinde yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), geçtiğimiz hafta evine yaklaşık 3 mil uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu. Çevredekilerin yetkililere haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri şahsın Türk vatandaşı olduğunu ve 6 yıldır Boston’da yaşadığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Çetinkaya’nın cenazesi yakınları tarafından alınarak Karabük’e getirildi.
ABD’de ölü bulunan genç Bilgisayar Mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya için Karabük’ün Bulak köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya’nın cenazesi aile mezarlığına defnedilirken, yakınları gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi.

ABD’de ölü bulunan genç mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Karaköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktıKaraköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdıÖlen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı
MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildiMSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Tespit edilip yok edildiler!

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil öldü

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

Kara çarşaf giyip gelmişlerdi! 8 yaşındaki çocuk ele verdi

Kara çarşaf giyip gelmişlerdi! 8 yaşındaki çocuk ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.