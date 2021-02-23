ABD'de ölü sayısı 500 bini geçti

Başkan Biden ölenler için saygı duruşunda bulundu, kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi.Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs ya da ona bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti. Başkan Joe Biden ile yardımcısı Kamala Harris Beyaz Saray'da ölenler için düzenlenen törende saygı duruşunda bulundular. Biden, ülke genelindeki resmi kurumlardaki ABD bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Dünyada koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybı görülen ülkenin ABD olduğunu vurgulayan Biden, "Bugün gerçekten kasvetli ve yürek burkan bir dönüm noktasındayız" dedi.

Biden, son bir yıl içinde salgın nedeniyle ölen ABD'lilerin sayısının, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda yaşamlarını yitiren ABD vatandaşlarının toplam sayısından fazla olduğunu da vurguladı.

Konuşmasında Amerika halkından umutlu olmalarını isteyen Biden, "Acıya karşı sağır olup direnmeliyiz. Her yaşamı bir istatistik verisi olarak görmeye karşı direnmeliyiz" diye seslendi.