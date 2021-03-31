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ABD’de Ölüm Oranı 2020’de Yüzde 16 Arttı

31.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel ölüm oranı 2017'den bu yana ilk kez yaklaşık yüzde 16 arttı ve 2020’de 3 milyon 358 bin 814 kişi hayatını kaybetti. Bu artışın yüzde 11,3'ü Corona virüsü kaynaklı

ABD’de Ölüm Oranı 2020’de Yüzde 16 Arttı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ülkede 2020’deki can kayıpları ile ilgili raporunu açıkladı. Rapora göre ABD'deki genel ölüm oranı 2017'den bu yana ilk kez yaklaşık yüzde 16 arttı ve 2020’de 3 milyon 358 bin 814 kişi hayatını kaybetti. Bu artışın yüzde 11,3'ünden Corona virüsü enfeksiyonu sorumlu.

CDC analizine göre Corona virüsü geçen yıl ABD’de 377 bin 883 ölüme neden olarak, kalp hastalığı ve kanser kaynaklı ölümlerin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Raporda, genel ölüm oranının 5 ile 14 yaş arası çocuklar arasında en düşük ve 85 yaş üstü kişilerde en yüksek olduğu belirtildi. 2020'de Corona virüsünden 14 yaş ve altında toplam 134 çocuk, 85 yaş ve üstünde ise 120 bin 648 kişi hayatını kaybetti. 75 ile 84 yaş arasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 104 bin 212 oldu.

CDC, Corona virüsünden ölüm oranının en yüksek olduğu kesimin Latin Amerikalılar olduğunu, bu grubu siyahların izlediğini tespit etti. Toplam 68 bin 469 Latin Amerika kökenli ve 59 bin 871 siyah, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Latin Amerika kökenli olmayan 228 bin 328 beyazın öldüğü de raporda yer aldı.

Rapor, 2020’nin Ocak ve Aralık ayları arasındaki ölüm ilanı verilerine dayandırıldı. CDC’nin geçen ay yayınladığı nihai olmayan tahminleri, ABD'de yaşam beklentisinin 2020'nin ilk yarısında bir yıl azaldığını ve 2006'dan bu yana en düşük seviyelerde kaldığını göstermişti.

CDC, pandeminin başlangıcında Corona virüsüne karşı sınırlı test kapasitesi olmasının, pandemi kaynaklı ölümlerin olduğundan az tahmin edilmesine neden olabileceğine de işaret etti.

New York'taki NYU Langone Hastanesi’nin toplum sağlığı departmanı başkanı Marc Gourevitch, "Yaşa göre ayarlanmış ölüm oranı ve beklenen yaşam süresinin pandemi öncesi seviyelere dönmesi biraz zaman alacak," dedi ve bu trendlerin en erken 2022’de normale dönebileceğini kaydetti.

CDC araştırmasında yer almayan Gourevitch, Corona virüsünün ölüm oranı üzerindeki doğrudan etkisinin, pandeminin istihdamla ekonomik koşullar üzerindeki etkisiyle de arttığına ve orantısız bir şekilde virüsün en çok azınlık topluluklarını etkilediğine dikkat çekti.

ABD’de 2020’de kalp hastalığı kaynaklı 690 binden fazla ölüm kayıtlara geçti. Kanserden ölenlerin sayısı ise 598 binin üzerindeydi.

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