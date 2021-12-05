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ABD’de Omicron Vakası Sayısı Artıyor

05.12.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Omicron varyantı vakası sayısı her geçen gün artıyor. İlk vakanın geçen hafta California eyaletinde tespit edilmesinin ardından, şimdiye kadar 12 eyalette en az 24 Omicron vakasına rastlandığı belirtiliyor

ABD’de Omicron varyantı vakası sayısı her geçen gün artıyor. Şimdiye kadar 40 farklı ülkede tespit edilen Omicron varyantı etkisini giderek arttırıyor. İlk vakanın geçen hafta California eyaletinde tespit edilmesinin ardından, şimdiye kadar 12 eyalette en az 24 Omicron vakasına rastlandığı belirtiliyor.

ABD’de tespit edilen Omicron varyantı vakalarında hastaların yaş, aşı durumu ve seyahat geçmişi açısından farklılıklar olduğu ancak şu ana kadar hiçbir vakada hastaların ağır durumda olmadığı belirtildi.

Dr. Anthony Fauci, dün Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kaç vaka olduğunu bilmiyoruz, ancak hızla yayıldığına şüphe yok" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, dün yaptığı açıklamada, erken verilerin Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu gösterdiğini söyledi. Amerikalı sağlık yetkilileri, Omicron testi pozitif çıkan bazı kişilerin aşılarının tam olmasına rağmen, hafif semptomlar geliştirmelerinin, aşıların varyanttan kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı koruma sağladığını gösterdiğini belirtti.

New York’ta vaka sayısı 8’e yükseldi

ABD’de en fazla Omicron vaka sayısının tespit edildiği eyalet ise New York. Minnesota eyaletinden New York’a gelen bir kişinin, katıldığı bir fuarda hastalığı bulaştırdığı belirtiliyor. Yetkililer şimdiye kadar New York’ta tespit edilen Omicron varyantı vakası sayısının 8’e yükseldiğini açıkladı.

New York Valisi Kathy Hochul, vaka sayılarının artmasına rağmen kendilerini alarma geçirecek herhangi bir unsurun olmadığını, Omicron varyantının yayılacağını bildiklerini ve ona göre tedbir aldıklarını belirterek, "Omicron varyantı vakaları hayatımızı tehdit edecek bir düzeyde değil” diye konuştu. Vali Hochul, bu sabah yaptığı çağrıda New Yorklular'ı artan Omicron varyantına karşı tedbir olarak aşı olmaya davet etti.

New York’ta şimdiye kadar eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan 19 milyon 500 bin kişinin tamamen aşılandığı, Omicron varyantı vakalarının ortaya çıkmasının ardından günlük aşı olma oranlarının da yükseldiği belirtiliyor.

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