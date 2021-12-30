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ABD'de Omicron'un Çocuklardaki Etkisi Endişe Yaratıyor

30.12.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CDC verilerine göre, 21-27 Aralık tarihleri arasında, ülke genelinde Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatan çocukların sayısında yüzde 58 artış görüldü

Birçok ülkede vaka sayılarında hızlı bir artışa neden olan Omicron varyantının Amerika’da çocuklar üzerindeki etkisi endişe yaratıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 21-27 Aralık tarihleri arasında, ülke genelinde Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatan çocukların sayısında yüzde 58 artış görüldü. Aynı tarihler arasında, pandemi nedeniyle hastaneye yatan tüm yaş gruplarındaki ortalama artış oranı ise yüzde 19 olarak belirlendi.

Ülkede şu ana kadar aşı olan 18 yaş altı çocukların oranı yüzde 25’in altında. Aşılama oranının en yüksek olduğu eyaletler arasında olan New York’ta bile 5-17 yaş arasındaki çocukların sadece yüzde 40’ı aşılı.

Kış tatilinin ardından okulların açılmasıyla beraber salgının Omicron’un etkisiyle çocuklarda daha da hızlı yayılabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, Omicron’un çocukların COVID-19’u daha ağır geçirmesine neden olup olmadığı yönünde henüz bilimsel bir araştırma olmadığını ancak bu varyantın çok daha hızlı yayılıyor olmasının daha fazla çocuğun salgına yakalanmasıyla bağlantılı olabileceğine vurgu yapıyor.

New York kentinde, 5 Aralık’ta, 18 yaş ve altı 22 çocuk Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılırken, bu rakam 23 Aralık itibariyle 109’a yükseldi. Eyalet genelinde ise bu rakam aynı tarihte 184 olarak belirlendi.

Ohio, Florida, New Jersey ve Illinois de son hafta içinde COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan çocukların sayısının hızla arttığı eyaletler arasında.

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