HABER

ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 23:31 | Son Güncelleme

Başta Washington ve New York olmak üzere ülke genelinde yürüyüşler düzenleyen on binlerce kişi, Trump yönetiminin politikalarını protesto etti

WASHINGTON (AA) - ABD'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington ve New York olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

Başkent Washington'da Freedom Plaza civarında sabah saatlerinde bir araya gelmeye başlayan göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartların yanı sıra attıkları sloganlarla Trump International Hotel'in önünde buluştu.

Göstericiler, burada Trump yönetiminin göç, Meksika sınırına duvar ve cinsiyet eşitliği gibi çeşitli başlıklardaki politikaları hakkında slogan atarak, yürüyüşlerine devam etti.

Soğuk bir havanın hakim olduğu Washington'daki yürüyüşe Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri de destek verdi.

- New York'taki gösteriler

New York'taki Kadınlar Yürüyüşü'ne geçen yapılan 6 Kasım ara seçimlerinde Kongre'ye seçilerek en genç üye ünvanını alan New York eyaleti Demokrat vekili Alexandria Ocasia-Cortez de katıldı.

Manhattan Columbus Circle'a yakın Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler, burada Ocasia-Cortez'in yaptığı kadın haklarını savunan ve Trump'ın politikalarını eleştiren kısa konuşmasından sonra FogoAzul gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park'a doğru yürüdü.

Göstericiler, ellerinde taşıdıkları Trump maskotlarının yanısıra, "Duvar'a hayır, Trump'a hayır", "Trump, hükümeti aç" yazılı pankart ve attıkları sloganlarla hükümeti protesto etti.

Sayıları yaklaşık 20 bin olduğu tahmin edilen göstericiler, olaysız dağıldı.

Antisemitik söylemler iddiasıyla organizatörler arasında çıkan bölünme nedeniyle aynı saatlerde başka bir grup da New York Foley Meydanı'nda 'Kadınlar Birliği Yürüyüşü' adı altında başka bir gösteri düzenledi.

İlk olarak Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2017'de düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü geçen yıl da 20 Ocak günü organize edilmiş ve yüz binlerce kişi gösterilere katılarak Trump yönetimini protesto etmişti.

PARTNERMelisa Sözen, 49 bin lirasını istiyorMelisa Sözen, 49 bin lirasını istiyor
Aziz Kocaoğlu'dan CHP yönetimine mektupAziz Kocaoğlu'dan CHP yönetimine mektup
İnteraktif opera şovu izleyiciyle buluştuİnteraktif opera şovu izleyiciyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD kadınlar yürüyüşü

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Babasından zorla alınıp...

Babasından zorla alınıp...

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aziz Kocaoğlu'dan CHP yönetimine mektup

Aziz Kocaoğlu'dan CHP yönetimine mektup

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.