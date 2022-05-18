ABD'de Ön Seçimlerin Kilit İsimlerinden Biri Mehmet Öz

Amerika'da Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde bazı eyaletler, Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'nin Senato yarışına katılacak adaylarını belirlemek üzere önseçim düzenliyor.

Pennsylvania ve Kuzey Carolina eyaletlerinde bugün yapılacak önseçimler, seçmenlerin, eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki kritik önem taşıyan sandalyeler için desteklediği adayları tercih edip etmediğini gösterecek. Bu nedenle Salı günkü önseçimler, Trump'ın yeni nesil Cumhuriyetçi Parti'yi şekillendirme becerisine sahip olup olmadığının şimdiye kadarki en güçlü göstergesi olarak kabul ediliyor.

Eski Başkan Trump'ın Kentucky, Oregon ve Idaho eyaletlerinde desteklediği Cumhuriyetçi partili adayların rahatlıkla önseçimleri kazanması bekleniyor. Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi Üyesi Ted Budd'ın rakiplerinin arasından sıyrılması beklenirken Pennsylvania eyaletindeki valilik yarışında aşırı sağcı Doug Mastriano'nun, haftasonunda Trump'ın desteğini almadan önce bile yarışı önde götürdüğü gözleniyor.

Mehmet Öz'ün adaylığı tartışma konusu

Trump'ın Pennsylvania'da desteklediği Senato adayı Mehmet Öz ise genellikle Trump'la aynı hizada yer alan Cumhuriyetçi partilileri böldü. Kimileri, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'nin programına sık sık katılarak ünlü olan kalp cerrahı Öz'ün, ideolojik eğilimlerine şüpheyle yaklaşıyor.

Mehmet Öz, bir süredir, rakibi eski yatırım fonu yöneticisi David McCormick'in milyonlarca dolar harcayarak hazırlattığı, televizyonlarda yayınlanan reklam kampanyasındaki saldırgan üslubuna da maruz kalıyor.

Pennsylvania'da Senato yarışına katılan diğer aday, muhafazakar yorumcu Kathy Barnette ise Öz ve McCormick arasındaki rekabetten karlı çıkan taraf olarak görünüyor. Seçim kampanyaları sırasında çoğunlukla sessiz kalan Barnette, kampanyanın son dönemecinde her şart altında kürtaja karşı çıktığına ilişkin mesajıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mehmet Öz ile birlikte seçim mitinglerine katılan Trump, Öz'ün Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Pennsylvania'daki yarışta Senato'daki sandalyeyi partinin elinde tutabilecek en uygun aday olduğu konusunda ısrarlı.

Pazartesi günü Öz için sanal ortamda düzenlenen bir etkinliğe katılan Trump için Pennsylvania'da Öz'ün kaybetmesi, bir yenilgi anlamına gelebilir. Trump, önseçimlerde desteklediği adayları, 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi Parti içindeki egemenliğini ispatlamak için kullanıyor.

Önseçimler, Demokrat Parti cephesi için kritik önem taşıyor. Pennsylvania eyaletinin ilerici Vali Yardımcısı John Fetterman, Senato yarışını önde götürürken geçen hafta geçirdiği inme nedeniyle, kampanyasına ara vermek zorunda kaldı. 52 yaşındaki Fetterman hala hastanede olmasına karşın tamamen iyileşeceği belirtiliyor.

Demokrat Parti'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Senato önseçimine 11 aday katılıyor. Yarışı önde götüren Cheri Beasley, Kasım ayındaki Kongre ara seçimini de kazanması durumunda, Kuzey Carolina eyaletinin ilk siyah kadın Senatör'ü ve Senato'ya seçilen üçüncü siyah kadın olacak.

Önseçimler, Kasım ayında yapılacak ve Temsilciler Meclisi'yle Senato'nun üçte ikisini, eyalet valilerini ve seçimle işbaşına gelinen kilit pozisyonları belirleyecek.

Önseçimler ayrıca seçmenlerin demokratik ilkelere olan bağlılığını da sınayacak. Pennsylvania'daki adaylardan Kathy Barnett, Mehmet Öz'e kıyasla daha sağcı. Barnett'in 6 Ocak 2021'de Kongre baskınıyla sonuçlanan protesto eylemine de katıldığı biliniyor.

