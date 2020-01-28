ABD'de opioid krizinde bir davada daha anlaşmaya gidildi

BURLINGTON (AA) - ABD'de opioid krizinde açılan bir dava daha anlaşmayla sonuçlandı.

ABD'nin Vermont eyaletinde görülen davada, merkezi San Francisco'da bulunan sağlık enformasyon teknolojisi şirketi Practice Fusion, yaklaşık 145 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Burlington'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan mahkeme tutanakları, Practice Fusion'ın, elektronik sağlık kayıt sisteminde, doktorların gerekenden daha opioid reçete etmesini sağlayacak biçimde uyarı vermek için Pharma X olarak tanıtılan bir firmadan yaklaşık bir milyon dolar talep ettiğini gösterdi.

Practice Fusion'ın, Pharma X'den ve diğer şirketlerden rüşvet kabul ettiği iddialarının çözüme kavuşturulması dahil yaklaşık 145 milyon dolar para cezası ödemeyi benimsediği belirtildi.

- Opioid krizi

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor. 1950'lerin başında Belçika'daki tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, morfinden 80 kat güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. 1990'lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, etkili bir ağrı kesici olduğu için anestezi için de kullanılıyor.