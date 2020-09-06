HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Orman Yangınında Mahsur Kalanları Kurtarma Operasyonu

ABD'de Orman Yangınında Mahsur Kalanları Kurtarma Operasyonu

06.09.2020 14:58 | Son Güncelleme

California eyaletinde orman yangını bölgesinde mahsur kalan 200’den fazla kişi kurtarıldı

ABD'de Orman Yangınında Mahsur Kalanları Kurtarma Operasyonu

California eyaletinde orman yangını bölgesinde mahsur kalan 200’den fazla kişi kurtarıldı.

Fresno’nun 60 km kuzeydoğusunda alevlerin kapadığı yollar nedeniyle bölgeden çıkamayanları ekipler helikopterlerle kurtardı.

Bu süreçte 12 kişinin yaralandığı, 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Bölgede hala mahsur kalan olup olmadığı konusunda ise net bir bilgi yok.

Yangının söz konusu bölgede Cuma günü başladığı ve hızlı bir şekilde yayıldığı belirtildi.

California’da bugünlerde rekor hava sıcaklıkları yaşanıyor.

Vali Gavin Newsom aşırı talebi karşılamak için elektrik kesintileri uygulanabileceği gerekçesiyle Cuma günü acil durum ilan etmişti.

Gelecek hafta Amerika’da kutlanacak İşçi Bayramı haftası boyunca bölgede sıcaklıkların 49 dereceyi bulması bekleniyor.

Yetkililer özellikle California’nın güneyinde ölümcül sıcaklıkların olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetiştiKorkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Bir yılda sokağa 17 bin kişi tuvaletini yaptı, 2,4 milyon Euro ceza aldıBir yılda sokağa 17 bin kişi tuvaletini yaptı, 2,4 milyon Euro ceza aldı
Doktorlar uyarıyor! Her 15 kadından biri bu hastalıkla karşı karşıya Doktorlar uyarıyor! Her 15 kadından biri bu hastalıkla karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
2 bin 500 yıldır aktif: Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor
2 bin 500 yıldır aktif: Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Açıklaması olay oldu! 'Yazıklar olsun'
Açıklaması olay oldu! 'Yazıklar olsun'
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
İngiltere’de polis restoranda çıkan kavgayı şok tabancasıyla ayırdı
Polis restoranda çıkan kavgayı şok tabancasıyla ayırdı
Birmingham'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
Birmingham'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
Bir yılda sokağa 17 bin kişi tuvaletini yaptı, 2,4 milyon Euro ceza aldı
Bir yılda sokağa 17 bin kişi tuvaletini yaptı, 2,4 milyon Euro ceza aldı
Türkiye'nin 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı Rum Kesimi'nde sert esti
Türkiye'nin 'Akdeniz Fırtınası' Rum Kesimi'nde sert esti
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
Dünya bunu konuştu: 'Balık istifi' hapishane
El Salvador'da 'balık istifi' hapishane
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.