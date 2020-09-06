ABD'de Orman Yangınında Mahsur Kalanları Kurtarma Operasyonu

California eyaletinde orman yangını bölgesinde mahsur kalan 200’den fazla kişi kurtarıldı.
Fresno’nun 60 km kuzeydoğusunda alevlerin kapadığı yollar nedeniyle bölgeden çıkamayanları ekipler helikopterlerle kurtardı.
Bu süreçte 12 kişinin yaralandığı, 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Bölgede hala mahsur kalan olup olmadığı konusunda ise net bir bilgi yok.
Yangının söz konusu bölgede Cuma günü başladığı ve hızlı bir şekilde yayıldığı belirtildi.
California’da bugünlerde rekor hava sıcaklıkları yaşanıyor.
Vali Gavin Newsom aşırı talebi karşılamak için elektrik kesintileri uygulanabileceği gerekçesiyle Cuma günü acil durum ilan etmişti.
Gelecek hafta Amerika’da kutlanacak İşçi Bayramı haftası boyunca bölgede sıcaklıkların 49 dereceyi bulması bekleniyor.
Yetkililer özellikle California’nın güneyinde ölümcül sıcaklıkların olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.