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ABD’de Orman Yangınlarında Can Kaybı Artıyor

13.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Amerika’da yetkililer ülkenin batı kıyılarında etkili olan orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30’u aştığını belirttiler

ABD’de Orman Yangınlarında Can Kaybı Artıyor

Amerika’da yetkililer ülkenin batı kıyılarında etkili olan orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30’u aştığını belirttiler.

Sadece Oregon eyaletinde onlarca kişi kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe edililiyor. Yetkililer eyaletin çok fazla can kaybına hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor.

Ülkenin batı yakasındaki 3 eyalet Oregon, California ve Washington’da orman yangınları 3 haftadır devam ediyor.

Alevler milyonlarca hektar alanda etkili olurken binlerce ev de kül oldu.

Binlerce kişi de yangınlar nedeniyle evlerini terketmek zorunda kaldı.

Yetkililer yangınların New Jersey eyaletinin büyüklüğünde bir alanda etkili olduğunu söylüyor.

Orman yangınları nedeniyle batı yakasındaki 3 kent Portland, San Fancisco ve Seattle bugünlerde dünyadaki en kötü hava kalitesine sahip yerler.

Oregon’da itfaiye görevlileri 16 yangınla mücadele ediyor. Eyalette 40 bin kişi için tahliye emri var.

Eyalette şu ana kadar kadar 10 kişi hayatını kaybetti ancak yetkililer bu sayının çok daha fazla olabileceğini kaydediyor.

California’da ise en az 22 kişi hayatını kaybetti. California’da da binlerce kişi için tahliye emri var.

Yaklaşık 15 bin itfaiye görevlisi eyalette 28 bölgedeki yangınları söndürmek için çaba harcıyor.

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