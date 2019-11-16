ABD’de ormanda ölü bulunan mühendis Karabük’te toprağa verildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- ABD’de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), memleketi Karabük’te toprağa verildi.
ABD’nin Boston kentinde yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya, 3 gün önce evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu. Türkiye'ye getirilen Çetinkaya’nın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ailesine teslim edildi. Aile Çetinkaya'nın cenazesini, memleketi Karabük’e bağlı Bulak köyüne götürdü. Çetinkaya’nın yakınları gazetecilerin görüntü almasını engelledi.
Ulu Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mehmet Akif Çetinkaya’nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
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