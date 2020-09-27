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ABD’de Ortabatı Eyaletlerde Corona Vakalarında Önemli Artış

27.09.2020 21:19 | Son Güncelleme

Amerika’nın ortabatı bölgesinde 4 eyalette Corona vakalarında bir günde rekor oranda artış gerçekleşti

ABD’de Ortabatı Eyaletlerde Corona Vakalarında Önemli Artış

Amerika’nın ortabatı bölgesinde 4 eyalette Corona vakalarında bir günde rekor oranda artış gerçekleşti.

Ülke genelinde de vaka artışları iki haftadır artışta.

Minnesota 1418, Montana 343, Güney Dakota 579 ve Wisconsin 2902 yeni vaka açıkladı.

Geçen hafta da yine çoğunlukla ortabatı bölgesinde yer alan 7 eyalet bir gün içinde rekor artışlar açlıklamıştı.

Cuma günü ise ülkede 58,461 ile 7 Ağustos’tan bu yana günlük vaka artışında rekor gerçekleşti.

Amerika her gün ortalama 46 bin yeni vaka tespit ediliyor.

Bu rakam geçen hafta 40, önceki hafta ise 35 bin olmuştu.

Ohio dışında bütün ortabatı eyaletleri geçen 4 hafta boyunca önceki 4 haftayla kıyaslandığında daha fazla vaka bildirdiler.

Yeni vakalardan bir bölümü artan test sayılarına bağlanıyor. Geçen hafta 3 gün ülkede 1 milyondan fazla test gerçekleştirildi.

Bununla birlikte ortabatı eyaletlerde hastaneye sevklerde de artış var.

Bunun yapılan testlerle bir ilgisi olmadığı belirtiliyor.

Özellikle Wisconsin’de hastaneye sevklerde 6 gündür rekor rakamlar dikkat çekiyor.

Güney Dakota’da da hastaneye sevklerde rekor artışlar söz konusu.

Geçen hafta ayrıca Missouri, Nebraska, Kuzey Dakato ve Wyoming’de hastanaye sevk edilenlerin sayısında rekor artışlar var.

Vaka artışları ülkenin kuzeydoğusunda da dikkat çekiyor.

Bir dönem salgının ülkedeki merkezi konumundaki New York ve New Jersey’de de vaka artışları var.

Cuma günü 5 Haziran’dan bu yana New York’ta ilk defa 1000’den fazla vaka tespit edildi.

Amerika’da virus nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini aştı.

Vaka sayısı da 7 milyonu geçmiş durumda.

Ülke, hem vaka sayısı hem de can kaybı konularında açık ara dünyanın zirvesinde.

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