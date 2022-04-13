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ABD’de Ortalama Yaşam Süresi Kısaldı

13.04.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de ortalama yaşam süresi COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında yaklaşık iki yıl kısalarak 77 yıla indi. Virginia Commonwealth Üniversitesi’nin küresel çalışmasına göre ABD’deki sonuç, yüksek gelirli 21 ülkeye kıyasla büyük bir gerileme.

ABD’de Ortalama Yaşam Süresi Kısaldı

ABD’de ortalama yaşam süresi COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında yaklaşık iki yıl kısalarak 77 yıla indi. Virginia Commonwealth Üniversitesi’nin küresel çalışmasına göre ABD’deki sonuç, yüksek gelirli 21 ülkeye kıyasla büyük bir gerileme.

Ölüm (mortalite) oranı 2019 ve 2020 yıllarında ülke genelindeki ölüm sayılarına ve nüfusa göre hesaplandı.

ABD’de 2020’de yaşam süresindeki 1,87 yıllık kısalmanın, Kanada, Fransa, Almanya, Danimarka ve Güney Kore gibi 21 ülkedeki 0,58 yıllık ortalama gerilemeden çok daha yüksek olduğu görüldü.

ABD hem COVID-19 ölümleri, hem de beklenen ölüm oranını aşan can kaybı sayısı dünyada en yüksek olan ülkelerden. Corona virüsü ABD’de 2020 yılında kalp krizi ve kanserin ardından başlıca üçüncü ölüm nedeni olarak kayıtlara geçti.

Çalışmayı kaleme alan uzmanlar, ABD’nin başlangıçta federal, eyalet ve yerel düzeyde COVID-19 müdahalesini iyi idare edemediğini, bu durumun can kaybı sayılarında diğer gelişmiş ülkelere göre artışa neden olduğunu belirtti. Çalışmaya göre pandemiyle mücadele ABD ve diğer gelişmiş ülkeler arasındaki yaşam süresi farkının açılmasına neden oldu.

Virginia Commonwealth Üniversitesi’nden Steven H. Woolf, ‘‘ABD’de diğer yüksek gelirli ülkelere göre daha fazla can kaybı olması hem pandemiyle nasıl mücadele ettiğimizi hem de pandemiden öncesine dayanan sorunları gösteriyor’’ diye konuştu.

ABD’de yaşam süresinin 1980’lerden beri diğer gelişmiş ülkelerin gerisine düştüğünü belirten Woolf, aradaki farkın zamanla açıldığını, bu farkın özellikle son 10 yılda arttığını belirtti.

Amerikalılar arasında kalp krizi, diyabet ve diğer sebeplerle daha fazla ölüm olduğunu kaydeden Woolf, evrensel sağlık hizmetlerinin eksikliği, gelir ve eğitimde eşitsizlik ile daha sağlıksız fiziksel ve sosyal çevreleri de nedenler arasında saydı.

Çalışmanın bulguları Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC), 2020 yaşam süresinin ABD toplumunun genelinde ortalama 77 yıl olduğunu gösteren tahminiyle de örtüşüyor. 2019’da CDC’nin tahmini 78,8 yıldı. Bu da bir yılda ortalama yaşam süresinde 1,8 yıllık düşüşe işaret ediyor.

CDC’ye göre hala devam eden pandemide ABD’de 1 milyona yakın Amerikalı COVID-19’la bağlantılı nedenlerden hayatını kaybetti.

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