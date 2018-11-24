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ABD'de otobur sürüngen fosili bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 21:32 | Son Güncelleme

ABD'de otobur sürüngen fosili bulundu

ALBUQUERQUE (AA) - ABD'de yaklaşık 300 milyon yıllık otobur sürüngen fosili bulundu.

New Mexico Doğa Tarihi Müzesi, New Mexico'da Alamogordo yakınında 2013 yılında Oklahoma Üniversitesi jeoloji bölümünden Ethan Schuth tarafından keşfedilen fosilin, otobur sürüngenlere ait en eski örnek olduğunu açıkladı.

Paleontoloji Kuratörü Spencer Lucas, keşfin ardından yürütülen saha çalışmasıyla eksik kemikleri bulunarak iskeleti tamamlanan fosilin, 300 milyon yıl yaşında olduğunu belirlediklerini, bunun, otobur sürüngenin, dinozorların ortaya çıkmasından en az 50 milyon yıl önce Permiyen döneminin ilk yıllarında yaşadığı anlamına geldiğini söyledi.

Fosili bulunan yeni tür otobur sürüngene Gordodon kraineri adı verildi. Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki sürüngenin yaşarken 34 kilo ağırlığında olduğu hesap edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fosil otobur sürüngen

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