ABD’de Oy Kullanma Değişikliklerine Cumhuriyetçi Engeli

Demokratlar’ın Amerikalılar’ın oy kullanma hakkını korumak için hayati önem taşıdığını söylediği ABD seçim yasasındaki reform önerisi bugün Senato Genel Kurulu’na geliyor. Cumhuriyetçiler, eyaletlerin haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan, Senato çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer, partisinin en önemli önceliklerinden biri olan ve oy vermeye yeni sınırlar getiren kapsamlı bir seçim reformu tasarısını geçiremeyecek.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler’in oy hakkı yasa tasarısını bugün engellemeleri bekleniyor. Schumer, Halk Yasası olarak adlandırılan tasarı için prosedürel bir oylama yapılacağını açıkladı; ancak tasarının görüşülmesine geçilmesi için 60 oya ihtiyaç var. Eşit olarak bölünmüş 100 üyeli Senato’da Cumhuriyetçiler’in karşı çıktığı yasa şu anki haliyle rafa kalkacağa benziyor.

Gereken 60 oyu toplama olasılığı düşük olan Schumer, yine de 50 Demokrat ile bağımsız senatörlerin tamamının Salı günü birleşerek Temsilciler Meclisi'nden geçmiş olan tasarıya benzer bir tasarı üzerinde görüşme başlatmalarını sağlamaya yoğunlaşıyor.

Bunun için, Temsilciler Meclisi tasarısına ve Senato’daki benzeri tasarıya karşı çıkan ve partilerüstü bir yasayı kabul edecek Cumhuriyetçiler bulmaya çalışan ılımlı Demokrat Joe Manchin'in desteğini kazanmak gerekiyor.

Yasanın gözden geçirilmiş bir halini hazırlamak için Manchin liderliğinde süren çabalar var. Manchin’in önerdiği değişiklikler arasında ulusal bir seçmen kimliği şartı eklenmesi ve orijinal metinden kamu kampanyası finansmanı şartının çıkarılması yer alıyor.

Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump'ın Kasım ayındaki yenilgisine neden olduğunu iddia ettiği seçim sahtekarlıklarını durdurmak için eyalet düzeyinde düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söylüyor. ABD seçimlerinde yaygın bir şekilde hile yapıldığına ilişkin bir kanıt yok.

2020 seçimlerinin ardından birçok eyalette Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki meclisler, yeni kısıtlamalar getirmiş durumda. Demokratlar bu nedenle seçim reformu yapmak istiyor.

Cumhuriyetçiler, ABD Anayasası'nın 50 eyalete kendi oy uygulamalarını belirleme yetkisi verdiğini savunuyor. Ancak ABD Anayasası, Washington'un bu kuralları değiştirmesine de izin veriyor ve Demokratlar sadece eyaletler için bazı asgari standartlar belirlediklerini savunuyorlar.

Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, tasarının 2020 seçimlerinden önce, Temsilciler Meclisi'nde 2019’da ilk kez sunulan tasarıya dayandığını kaydetti. McConnell, "Demokratlar, yasanın arkasındaki gerçek itici gücün Amerikan seçimlerinin kurallarını kalıcı olarak kendi lehlerine çevirme arzusu olduğunu açıkça belirtmişlerdi. Bu yüzden Senato bu felaket önerinin geçmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden Mart ayında geçen tasarı, halkın oy kullanmak için kayıt yaptırmasını kolaylaştırıyor, eyaletlerin en az 15 gün erkenden oylama yapmasını şart koşuyor, seçmenlerin bir sebep göstermeden uzaktan oy kullanmasına izin veriyor ve seçim bölgelerinin yeniden çizilmesi görevini eyaletlerin yasama organlarına değil, partili olmayan komisyonlara veriyor.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell tasarının, Demokratlar’ın "Amerikan seçimlerinin kurallarını kalıcı olarak kendi lehlerine değiştirmek" için bir girişimi olduğunu savundu.

Kentucky Senatörü McConnell, hafta başındaki açıklamasında, "Demokratlar geçen sonbaharda istedikleri seçim sonucunu aldıklarından beri, meslektaşlarımızın partizanca iktidarı ele geçirme gerekçelerini güncellemelerini izledik. Eyaletlerin kendi seçim yasaları üzerindeki kontrolu kaldırmak istiyorlar," dedi.

Demokrat Schumer ise oy haklarının "ülkenin bir ucundan diğer ucuna saldırı altında olduğunu’’ söyledi ve çeşitli eyaletlerde Cumhuriyetçiler’in önderlik ettiği çabaların "Demokrat eğilimli seçmenlerin oy kullanmasını zorlaştırarak Cumhuriyetçiler’e sandıklarda avantaj sağlama girişimi" olduğunu savundu. Schumer, Senato Cumhuriyetçileri’ni oy hakları yasa tasarısının tartışılmasına izin vermeye çağırdı.

Reuters haber ajansının, araştırma şirketi Ipsos ile düzenlediği anket, Amerikalılar’ın genellikle sandığa erişimi güçlendirmek istediklerini ve birçoğunun Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki eyalet yasama organlarında daha kısıtlayıcı önlemler alınmasına karşı olduğunu gösteriyor.

11-17 Haziran tarihleri arasında yapılan anket, yetişkinlerin yüzde 59’unun erken oy kullanma saatlerinin azaltılmasına karşı olduğunu, yüzde 25'inin ise bunu desteklediğini gösterdi.

Demokratlar’ın çabası başarısız olursa, Cumhuriyetçiler’in ABD Kongresi’nin kontrolunu geri kazanmayı hedeflediği 2022 ara seçimleri için Georgia, Iowa ve Florida gibi eyaletlerde uygulanan yeni oylama kontrolleri devreye girecek.

